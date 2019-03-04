Главный муфтий РФ: Доля мусульман в России вырастет до трети через 15 лет

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, ссылаясь на прогнозы специалистов, «в чьей компетентности он не сомневается», заявил, что через 15 лет доля мусульман в стране вырастет до 30%. Об этом он сказал на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее».
«Говоря об обозримом будущем Евразии, многие эксперты утверждают, что значение мусульманского фактора будет неизбежно расти в силу демографических, экономических, миграционных и иных причин, — заявил главный муфтий России. — По прогнозам специалистов, в чьей компетентности мы не сомневаемся, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане».
По словам Гайнутдина, такие прогнозы подтверждаются практикой. «К примеру, в 2018 году в столичном регионе в Курбан-байрам, по официальным данным правоохранительных органов, на молитву пришли более 320 тысяч мусульман, и эти рекорды каждый год обновляются», — сообщил он.
Заявление главного муфтия России прокомментировали в РПЦ. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов считает, что россияне «закончатся к 2050 году». «Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы», — цитирует Смирнова радиостанция «Говорит Москва». На вопрос корреспондента издания о возможности изменить ситуацию в РПЦ ответили: «Уже поздно».
Согласно результатам опубликованного в феврале опроса фонда «Общественное мнение», в России — около 10 миллионов мусульман, что составляет 7% от населения страны. При этом в Совете муфтиев России в 2014 году утверждали, что в нашей стране проживают более 20 миллионов мусульман.