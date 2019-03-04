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Главный муфтий РФ: Доля мусульман в России вырастет до трети через 15 лет
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Главный муфтий РФ: Доля мусульман в России вырастет до трети через 15 лет

Равиль Гайнутдин сослался на прогнозы специалистов, «в чьей компетентности он не сомневается»

Равиль Гайнутдин сослался на прогнозы специалистов, «в чьей компетентности он не сомневается»
Коллаж: © Daily Storm

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, ссылаясь на прогнозы специалистов, «в чьей компетентности он не сомневается», заявил, что через 15 лет доля мусульман в стране вырастет до 30%. Об этом он сказал на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее».


«Говоря об обозримом будущем Евразии, многие эксперты утверждают, что значение мусульманского фактора будет неизбежно расти в силу демографических, экономических, миграционных и иных причин, — заявил главный муфтий России. — По прогнозам специалистов, в чьей компетентности мы не сомневаемся, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане».



По словам Гайнутдина, такие прогнозы подтверждаются практикой. «К примеру, в 2018 году в столичном регионе в Курбан-байрам, по официальным данным правоохранительных органов, на молитву пришли более 320 тысяч мусульман, и эти рекорды каждый год обновляются», — сообщил он.


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Заявление главного муфтия России прокомментировали в РПЦ. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов считает, что россияне «закончатся к 2050 году». «Мусульмане рожают больше детей. Не татары, а именно кавказцы. У чеченцев по восемь человек детей и у ингушей. Россияне закончатся к 2050 году. Здесь будут жить другие народы совсем: чечены, ингуши, арабы», — цитирует Смирнова радиостанция «Говорит Москва». На вопрос корреспондента издания о возможности изменить ситуацию в РПЦ ответили: «Уже поздно».


Согласно результатам опубликованного в феврале опроса фонда «Общественное мнение», в России — около 10 миллионов мусульман, что составляет 7% от населения страны. При этом в Совете муфтиев России в 2014 году утверждали, что в нашей стране проживают более 20 миллионов мусульман.


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