Главный муфтий РФ: Доля мусульман в России вырастет до трети через 15 лет

Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, ссылаясь на прогнозы специалистов, «в чьей компетентности он не сомневается», заявил, что через 15 лет доля мусульман в стране вырастет до 30%. Об этом он сказал на научно-практической конференции «История ислама в России: осмысление со взглядом в будущее».





«Говоря об обозримом будущем Евразии, многие эксперты утверждают, что значение мусульманского фактора будет неизбежно расти в силу демографических, экономических, миграционных и иных причин, — заявил главный муфтий России. — По прогнозам специалистов, в чьей компетентности мы не сомневаемся, через полтора десятка лет до 30% населения России будут составлять мусульмане».