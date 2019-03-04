Зеленский вырвался вперед в рейтинге кандидатов в президенты Украины

«Зеленский имеет относительно лучшие электоральные позиции среди избирателей юга и востока, является лидером электоральных рейтингов в городах Украины. Петр Порошенко лидирует на западе страны. Юлия Тимошенко сохраняет лучшие позиции в центре, где делит первенство с Владимиром Зеленским», — говорится на сайте «Рейтинга».





Вместе с тем на вопрос социологов, кто станет следующим президентом Украины, 24% опрошенных граждан (большинство) ответили, что Порошенко сохранит за собой кресло президента. В успех экс-премьера Тимошенко верят только 19%, а в победу Зеленского еще меньше – 17%.





Социологи из «Рейтинга» также смоделировали несколько вариантов развития второго тура президентских выборов на Украине. Так, по их мнению, в паре Порошенко — Тимошенко победит экс-премьер, в двух других парах (Зеленский — Тимошенко и Зеленский — Порошенко) выиграет лидер партии «Слуга народа».





Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Владимир Зеленский объявил о своем участии в них 31 декабря 2018 года. Юлия Тимошенко была выдвинута кандидатом в президенты от «Батькивщины» в конце января 2019-го. Порошенко в качестве самовыдвиженца был зарегистрирован в начале февраля.