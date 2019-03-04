Путин приостановил выполнение Россией ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановлении Россией выполнения условий договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 8 декабря 1987 года. Российский МИД направит США соответствующее уведомление.
Согласно тексту указа, опубликованному на сайте Кремля, решение продиктовано необходимостью принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по договору.
«В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 15 июля 1995 года №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
В послании Федеральному собранию 20 февраля президент России отметил, что Вашингтон нарушает ДРСМД, запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в Румынии и Польше пусковые установки. Путин подчеркнул, что Москва не пойдет на размещение ракет первой. Однако, если США разместят ракеты в Европе, это создаст для России серьезную угрозу и в таком случае Москва будет вынуждена «предусмотреть зеркальные и симметричные действия».
Президент США Дональд Трамп 1 февраля заявил, что Вашингтон запускает процедуру выхода из ДРСМД. На следующий день Госдепартамент направил в МИД России ноту уведомления. В Госдепе подчеркнули, что США могут отозвать свое решение о выходе из договора в течение шести следующих месяцев и могут это сделать, если РФ «вернется к полному и проверяемому соблюдению ДРСМД». В тот же день Владимир Путин сообщил, что Россия приостанавливает свое участие в договоре. Глава государства поручил министру обороны Сергею Шойгу и министру иностранных дел Сергею Лаврову прекратить попытки инициировать переговоры с Соединенными Штатами для сохранения ДРСМД, пока Вашингтон сам не начнет диалог.