Путин приостановил выполнение Россией ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин 4 марта подписал указ о приостановлении Россией выполнения условий договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) от 8 декабря 1987 года. Российский МИД направит США соответствующее уведомление.





Согласно тексту указа, опубликованному на сайте Кремля, решение продиктовано необходимостью принятия безотлагательных мер в связи с нарушением США своих обязательств по договору.





«В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 15 июля 1995 года №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 года до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.