СКР обнародовал причину смерти Децла

Следственное управление СКР по Удмуртии 4 марта в рамках доследственной проверки по факту смерти Децла (Кирилла Толмацкого) сообщило, что 35-летний музыкант скончался от острой сердечной недостаточности. Следователи уточнили, что, согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, каких-либо телесных повреждений на теле скончавшегося после концерта 4 февраля в Ижевске певца не обнаружено.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо телесных повреждений не выявлено», — приводит РИА Новости заключение судебно-медицинской экспертизы.
Исполнитель рэп-музыки Кирилл Толмацкий, больше известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жестко, скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. По предварительной информации, у музыканта остановилось сердце после выступления. Во время похорон Децла его отец, продюсер Александр Толмацкий, призвал собравшихся не искать виновных в смерти музыканта, а сделать какое-нибудь доброе дело в память о нем. Также отец рэпера рассказал, что так и не успел поговорить с сыном по душам.
Артист был широко популярен в начале 2000-х годов, несколько раз «перезапускал» свою карьеру, меняя стиль выступления и псевдонимы. Децл занимался музыкой с 1999 года до своей смерти. Дебютный альбом «Кто? ты», вышедший в 2000-м году, стал одним из самых продаваемых в России и разошелся тиражом более миллиона экземпляров. В середине 2000-х годов артист перезапустил свою карьеру, сменив псевдоним на Le Truk и записав первый самостоятельный альбом со своими текстами. Под псевдонимом Джузеппе Жестко он писал стихи.