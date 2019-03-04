СКР обнародовал причину смерти Децла

Исполнитель рэп-музыки Кирилл Толмацкий, больше известный под псевдонимами Децл, Le Truk и Джузеппе Жестко, скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. По предварительной информации, у музыканта остановилось сердце после выступления. Во время похорон Децла его отец, продюсер Александр Толмацкий, призвал собравшихся не искать виновных в смерти музыканта, а сделать какое-нибудь доброе дело в память о нем. Также отец рэпера рассказал, что так и не успел поговорить с сыном по душам.