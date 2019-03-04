В «Роскосмосе» рекомендовали уволить юриста, назвавшего жителей хрущевок «скотобазой»

Комиссия по этике «Роскосмоса» рекомендовала уволить сотрудника, назвавшего скотобазой жителей хрущевок. В госкорпорации заявили, что такое публичное поведение не соответствует требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и извинились перед всеми, кого оскорбили его высказывания. Заявления руководителя отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислава Жаркова в соцсети вызвали бурную реакцию — пользователи оставили много гневных комментариев на его странице в Facebook. Сейчас аккаунт Жаркова недоступен.





«Госкорпорация «Роскосмос» считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.