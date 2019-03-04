В «Роскосмосе» рекомендовали уволить юриста, назвавшего жителей хрущевок «скотобазой»

Комиссия по этике «Роскосмоса» рекомендовала уволить сотрудника, назвавшего скотобазой жителей хрущевок. В госкорпорации заявили, что такое публичное поведение не соответствует требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и извинились перед всеми, кого оскорбили его высказывания. Заявления руководителя отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» Станислава Жаркова в соцсети вызвали бурную реакцию — пользователи оставили много гневных комментариев на его странице в Facebook. Сейчас аккаунт Жаркова недоступен.
«Госкорпорация «Роскосмос» считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили его высказывания», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.
Станислав Жарков 2 марта в Facebook в комментариях к посту о реновации назвал жильцов хрущевок скотобазой, посчитав, что «контингент из хрущевок засрет» новые дома «за пару лет». «Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?» — спросил Жарков в комментариях, обращаясь к одному из пользователей.
В Сети Жарков извинился за свои высказывания и заявил, что сделал их сгоряча. Он подчеркнул, что его слова «никак не связаны с деятельностью «Роскосмоса». «Мои высказывания были сделаны сгоряча — я сам живу в хрущевке и устал от бытовых проблем. Приношу вам всем свои извинения. В своих высказываниях не хотел никого оскорбить», — написал он.
Однако извинения чиновника не спасли его от гневных комментариев. Пользователи назвали Жаркова «представителем элитной скотобазы», «очередным упырем» и напомнили ему, что он «живет на налоги простых людей». В соцсети также обратили внимание, что чиновник удаляет негативные комментарии и посты с критикой. На момент написания заметки аккаунт руководителя отдела нормативно-правового обеспечения «Роскосмоса» недоступен в Facebook.
«Раз простые люди вызывают такое омерзение, что живете-то на наши налоги??? По Италиям ездить на зарплату из наших налогов не противно? Очередной упырь», — прокомментировала пользователь Юлия Власова фото Жаркова из Италии. «Здравствуйте! Не слушайте этих остряков! Я хотел спросить, не порекомендуете ли хорошую скотобазу в Венеции?» — пошутил Иван Корепанов. «Удивительно, что вместо выговора от руководства вы сидите в Facebook и чистите темы», — написал пользователь с ником Toni Spagetti.
В ноябре 2018 года в Сети появилось видео, на котором занимавшая на тот момент должность главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявляет, что государство ничего не должно молодым людям и «государство не просило их рожать». Скандальные заявления вызвали широкий общественный резонанс, несмотря на то что сама Глацких попросила прощения за сказанное, отметив, что ее неправильно поняли.
СКР также сообщал, что Глацких проверят на предмет того, как она расходовала более 130 миллионов рублей, выделенных на проведение молодежных форумов в регионе, однако в ходе проверки нарушений обнаружено не было. В конце 2018-го она по собственному желанию ушла в отставку с поста директора Департамента молодежной политики Свердловской области.