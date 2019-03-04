Тереза Мэй посетила Солсбери в первую годовщину отравления Скрипалей

Британский премьер-министр Тереза Мэй прибыла 4 марта в Солсбери, где год назад были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это уже второй раз, когда политик приезжает в город после инцидента.



