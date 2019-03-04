Тереза Мэй посетила Солсбери в первую годовщину отравления Скрипалей

Британский премьер-министр Тереза Мэй прибыла 4 марта в Солсбери, где год назад были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это уже второй раз, когда политик приезжает в город после инцидента.
Премьер-министр отметила, что 4 марта — важная веха в истории города Солсбери, выходящего из той тени, которую на него бросило использование химического оружия. «Сейчас, спустя 12 месяцев, мы видим, как этот исторический город приветствует тысячи посетителей и туристов, и он готов к позитивному и благополучному будущему», — процитировала слова премьер-министра британская радиостанция Spire FM. Тереза Мэй также подчеркнула, что решимость города и региона, которые сражались с последствиями «разрушительного инцидента», свидетельствует о процветании общества.
1 марта власти Солсбери заявили, что город и дом Скрипалей в частности были полностью очищены от остатков нервно-паралитического вещества. Всего было обезврежено 12 мест в городе. Очисткой занимались от 600 до 800 военнослужащих из химвойск, которые затратили в общей сложности около 13 тысяч часов. У дома, где были отравлены бывший разведчик и его дочь, сняли крышу и заменили на брезент, а также очистили стены. Власти отметили, что дом не станут превращать в местную достопримечательность.
17 февраля газета The Sunday Times, ссылаясь на собственный источник в разведке, сообщила, что состояние здоровья 67-летнего Сергея Скрипаля ухудшилось и что он находится дома, где за ним присматривают несколько врачей. Также в издании предположили, что мужчина вряд ли когда-нибудь полностью избавится от последствий отравления. 18 февраля племянница разведчика Виктория Скрипаль высказала сомнения в том, что ее дядя еще жив. Мать бывшего агента ГРУ Елена Скрипаль 20 февраля обратилась в полицию с просьбой признать ее сына и его дочь Юлию пропавшими без вести.
4 марта 2018 года в британском городке Солсбери были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По версии британских властей, российские разведчики пытались убить их с помощью боевого отравляющего вещества «Новичок». В июле от действия «Новичка» скончалась Дон Стерджесс, которую подозревали в передозировке наркотиков. Ее партнер, Чарли Роули, также пострадавший от вещества, выздоровел.
Россия все обвинения в свой адрес категорически отрицает. 12 сентября Владимир Путин заявил, что знает, кто такие Петров и Боширов, и что они не причастны к попытке убийства Скрипаля. Он также призвал их дать интервью СМИ, чтобы они могли озвучить свою версию событий. 13 сентября Боширов и Петров в интервью RT сообщили, что являются «бизнесменами средней руки» и действительно были в Солсбери в начале марта, но не с целью убийства Скрипаля, а чтобы посмотреть местную достопримечательность — огромный собор.