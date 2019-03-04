The Bell: Оппозиция Венесуэлы считает «кошельком Мадуро» российского выпускника «Бизнес-молодости»

Финансовый журнал Bloomberg со ссылкой на венесуэльских оппозиционеров опубликовал информацию о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вывел миллионы долларов из страны и хранит их на счетах фонда Nurlan Baidilda, основанном россиянином казахского происхождения Нурланом Байдильдой. Издание The Bell выяснило, чем именно занимается Байдильда и как он связан с проектом «Бизнес-молодость». Сам предприниматель на появление этой информации отреагировал на своей странице в Facebook, назвав происходящее модой «во всем винить Россию».
Как утверждается в статье Bloomberg, о фонде Nurlan Baidilda журналу стало известно от Карлоса Вечио, который отвечает за взаимодействие правительства самопровозглашенного исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо с США. Тогда было известно, что фондом управляет Нурлан Байдильда, родившийся в Казахстане и имеющий российское гражданство.
На появившуюся в Bloomberg публикацию Байдильда на своей странице в Facebook ответил, что «весь этот шум подняли недоброжелатели», которые препятствуют его вхождению в «команду президента», не уточнив при этом, какого именно. «В наше время модно во всем винить Россию, но... Я и компания Tender First работаем не первый год с разными людьми и мы никогда не спрашиваем их про политику... Я не занимаюсь большой политикой — я бизнесмен», — заключил он и добавил, что конфиденциальность его клиентов для него стоит превыше всего.
The Bell выяснило, что бизнесмен оказался владельцем казахской компании Tender First, которая учит выигрывать тендеры. По словам предпринимателя, его собственные компании зарабатывают на этом миллионы тенге. Также он ведет собственный YouTube-блог о бизнесе. Коучингом предприниматель увлекся после обучения в «Бизнес-молодости», скандально известном российском проекте, уточняет издание.
В Tender First заявили The Bell, что публикация в Bloomberg «стала неожиданностью для Нурлана». При этом один из сотрудников компании подтвердил, что у Байдильды есть фонд, но не смог уточнить его название, место регистрации и сферу деятельности.
Как утверждает The Bell, ему не удалось обнаружить компанию или фонд с названием Nurlan Baidilda в реестрах юридических лиц России, Казахстана, Украины, Кипра, Великобритании и десятка других стран. В базах ICIJ или OpenCorporates ее тоже нет, сообщает издание. В редакции предполагают, что венесуэльские оппозиционеры могли обнаружить банковские счета Байдильды, а не его именной фонд. Если это так, россиянин может оказаться номинальным держателем средств, резюмирует издание.
Публикацию в Bloomberg прокомментировал глава МИД Казахстана Бейбут Атамкулов. Он считает, что появившаяся информация о связи российского бизнесмена казахского происхождения и президента Венесуэлы — выдумка. «Вот эта информация, может, фейковая, ходит, о которой мы вообще даже не знаем. Ее проверить даже невозможно. Кто это такой товарищ, откуда он? Вообще уникально», — сказал он.
Заместитель главы казахского МИДа Ержан Ашикбаев также подверг сомнению информацию американского финансового журнала. «Мы знаем, что такой человек есть... Но не можем утверждать, что информация достоверна...» — сказал он и добавил, что Байдильда является гражданином России, но у него может быть и двойное гражданство.
С середины января в Венесуэле продолжается политический кризис, усугубленный бедственным положением в экономике страны, страдающей от гиперинфляции. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддержали США и ряд европейских стран, со стороны которых против ряда венесуэльских высокопоставленных чиновников и государственных компаний были введены экономические и финансовые санкции. Мадуро в качестве законного лидера Венесуэлы признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств.