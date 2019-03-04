The Bell: Оппозиция Венесуэлы считает «кошельком Мадуро» российского выпускника «Бизнес-молодости»

Финансовый журнал Bloomberg со ссылкой на венесуэльских оппозиционеров опубликовал информацию о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вывел миллионы долларов из страны и хранит их на счетах фонда Nurlan Baidilda, основанном россиянином казахского происхождения Нурланом Байдильдой. Издание The Bell выяснило, чем именно занимается Байдильда и как он связан с проектом «Бизнес-молодость». Сам предприниматель на появление этой информации отреагировал на своей странице в Facebook, назвав происходящее модой «во всем винить Россию».





Как утверждается в статье Bloomberg, о фонде Nurlan Baidilda журналу стало известно от Карлоса Вечио, который отвечает за взаимодействие правительства самопровозглашенного исполняющего обязанности президента Венесуэлы Хуана Гуайдо с США. Тогда было известно, что фондом управляет Нурлан Байдильда, родившийся в Казахстане и имеющий российское гражданство.





На появившуюся в Bloomberg публикацию Байдильда на своей странице в Facebook ответил, что «весь этот шум подняли недоброжелатели», которые препятствуют его вхождению в «команду президента», не уточнив при этом, какого именно. «В наше время модно во всем винить Россию, но... Я и компания Tender First работаем не первый год с разными людьми и мы никогда не спрашиваем их про политику... Я не занимаюсь большой политикой — я бизнесмен», — заключил он и добавил, что конфиденциальность его клиентов для него стоит превыше всего.