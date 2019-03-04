49-летний вокалист английской группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой в прошедшие выходные. Об этом говорится в официальном аккаунте группы в Instagram. Ранее стало известно, что музыканта нашли мертвым в его доме в городе Грейт-Данмоу в графстве Эссекс (Великобритания).





«Сообщения в новостях — правда. Я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски зол, растерян и мое сердце разбито... Покойся с миром», — говорится в аккаунте группы в соцсети.