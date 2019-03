The Prodigy: Кит Флинт покончил с собой

Правоохранителей и медиков вызвали в дом Флинта 4 марта примерно в 08:00 по местному времени — в полицию позвонил человек, который выразил опасения по поводу самочувствия музыканта. Смерть Флинта констатировали в 08:10, сообщил The Guardian. У полиции смерть 49-летнего Флинта не «вызвала подозрений», писал ранее британский таблоид The Sun.





Кит Флинт изначально выступал танцором в образованной в 1990 году группе The Prodigy. В качестве вокалиста он проявил себя в The Prodigy в 1996 году. С выходом в 1997 году альбома The Fat of the Land Флинт стал самым узнаваемым артистом группы. Некоторые критики особо отмечали сценический образа Кита, его прически, грим и одежду. 14 июля у группы запланировано выступление на фестивале Park Live в Москве.