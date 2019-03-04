49-летний вокалист английской группы The Prodigy Кит Флинт покончил с собой в прошедшие выходные. Об этом говорится в официальном аккаунте группы в Instagram. Ранее стало известно, что музыканта нашли мертвым в его доме в городе Грейт-Данмоу в графстве Эссекс (Великобритания).
«Сообщения в новостях — правда. Я не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой в выходные. Я в шоке, чертовски зол, растерян и мое сердце разбито... Покойся с миром», — говорится в аккаунте группы в соцсети.
Правоохранителей и медиков вызвали в дом Флинта 4 марта примерно в 08:00 по местному времени — в полицию позвонил человек, который выразил опасения по поводу самочувствия музыканта. Смерть Флинта констатировали в 08:10, сообщил The Guardian. У полиции смерть 49-летнего Флинта не «вызвала подозрений», писал ранее британский таблоид The Sun.
Кит Флинт изначально выступал танцором в образованной в 1990 году группе The Prodigy. В качестве вокалиста он проявил себя в The Prodigy в 1996 году. С выходом в 1997 году альбома The Fat of the Land Флинт стал самым узнаваемым артистом группы. Некоторые критики особо отмечали сценический образа Кита, его прически, грим и одежду. 14 июля у группы запланировано выступление на фестивале Park Live в Москве.