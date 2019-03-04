Британская полиция исключила насильственную смерть вокалиста The Prodigy

Вокалист английской группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в городке Грейт-Данмоу в графстве Эссекс (Великобритания). У полиции смерть 49-летнего Флинта не «вызвала подозрений», передает The Sun.





Правоохранителей и медиков вызвали в дом Флинта примерно в 08:00 по местному времени — в полицию позвонил человек, который выразил опасения по поводу самочувствия музыканта. Смерть Флинта констатировали в 08:10. Как передает The Guardian, близкие и родственники уже оповещены о его смерти.