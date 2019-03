Британская полиция исключила насильственную смерть вокалиста The Prodigy

Флинт создал The Prodigy в 1990 году и изначально выступал в группе танцором. В качестве вокалиста он проявил себя в The Prodigy в 1996 году. С выходом в 1997 году альбома The Fat of the Land Флинт стал самым узнаваемым артистом группы. Некоторые критики особо отмечали сценический образа Кита, его прически, грим и одежду.