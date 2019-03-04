Британская полиция исключила насильственную смерть вокалиста The Prodigy

Вокалист английской группы The Prodigy Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в городке Грейт-Данмоу в графстве Эссекс (Великобритания). У полиции смерть 49-летнего Флинта не «вызвала подозрений», передает The Sun.
Правоохранителей и медиков вызвали в дом Флинта примерно в 08:00 по местному времени — в полицию позвонил человек, который выразил опасения по поводу самочувствия музыканта. Смерть Флинта констатировали в 08:10. Как передает The Guardian, близкие и родственники уже оповещены о его смерти.
Некоторые музыканты выразили свои соболезнования в связи с кончиной Флинта. Так, Эд Саймонс из The Chemical Brothers написал в Twitter: «Мне так грустно слышать о Ките Флинте, всегда было очень весело рядом с ним... Великий человек».
Певица Беверли Найт написала, что у нее разбито сердце из-за известий о кончине Флинта. «Когда-то [The Prodigy] были самой инновационной, бесстрашной, смелой группой, которая украсила сцену, а Кит был великолепен».
Флинт создал The Prodigy в 1990 году и изначально выступал в группе танцором. В качестве вокалиста он проявил себя в The Prodigy в 1996 году. С выходом в 1997 году альбома The Fat of the Land Флинт стал самым узнаваемым артистом группы. Некоторые критики особо отмечали сценический образа Кита, его прически, грим и одежду.