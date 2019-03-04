СМИ: Индия готова арендовать у России атомную подлодку





Если соглашение по передаче «Чакры III» будет подписано, то эта сделка станет второй по своей сумме после покупки Индией российских комплексов ПВО С-400 за 5,5 миллиарда долларов, передает Economic Times.





В середине февраля произошло обострение индо-пакистанского конфликта (обе страны обладают ядерным оружием). 14 февраля смертник из группировки «Джаиш-е-Мухаммад» подорвал грузовик с индийскими военными на севере Джамму и Кашмира, погибло более 40 человек. В ответ на это 26 февраля индийские ВВС нанесли ракетно-бомбовый удар по позициям «Джаиш-е-Мухаммад», уничтожив порядка 300 боевиков.





На следующий день, 27 февраля, пакистанские самолеты нанесли удары по «невоенным объектам» на территориях, подконтрольных Дели. В тот же день в небе над Джамму и Кашмиром в бою сошлись 32 индийских и пакистанских самолета, передали индийские СМИ. Обе страны потеряли по одной машине, а пилот индийских ВВС Абхинандан Вартхаман попал в плен. 1 марта в качестве жеста доброй воли Исламабад отпустил его.





В конце февраля и в начале марта произошли стычки между сухопутными военными соединениями Индии и Пакистана. Политики многих стран, включая Россию, США и Великобританию, призвали Дели и Исламабад проявить сдержанность.