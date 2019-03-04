Путина проинформировали о деле осужденной в Кувейте россиянки

Президент России Владимир Путин знает о деле россиянки Марии Лазаревой, которая была приговорена в Кувейте к 10 годам лишения свободы за хищение 60 миллионов долларов и за якобы невыполненный государственный контракт. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга, отвечая на вопрос журналиста РБК. При этом он отметил, что Кремль не ведет переговоры с руководством арабской страны по этой проблеме.





«Безусловно, в курсе. Потому что информация поступает, и МИД весьма энергично работает», — приводит слова Пескова РБК.





Отвечая на вопрос агентства, ведет ли Кремль с кувейтскими властями переговоры о намерении вменить россиянке растрату средств и грозящей в связи с этим ей смертной казни, Песков сказал: «Нет, по линии Кремля нет». «Помощь нашим гражданам в защите их интересов оказывает Министерство иностранных дел», — добавил глава пресс-службы президента.