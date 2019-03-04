«Яндекс.Такси» покажет клиентам, за что водители получали комплименты

Сервис «Яндекс.Такси» будет предоставлять клиентам больше информации о водителях до начала поездки. Теперь можно будет посмотреть рейтинг водителя, число его поездок в сервисе и комплименты от клиентов. Сейчас карточки с такой информацией о водителях доступны в заказах по тарифам «Бизнес», «Премиум» и «Ультима» в Москве, позднее их введут для других тарифов и городов России.





«Как только по вашему заказу будет назначена машина, на экране появится фотография водителя. Нажмите на нее — и увидите его имя, рейтинг, количество поездок в сервисе и комплименты, которые пассажиры чаще всего ему оставляют: за интересный разговор, вежливость, плавное вождение или приятную музыку», — цитирует сообщение «Яндекс.Такси» Агентство городских новостей «Москва» .





Карточки с такой информацией о водителях появятся постепенно в других городах, помимо столицы, а также на других тарифах, кроме «Бизнес», «Премиум» и «Ультима». В сервисе объяснили, что по тарифам «Эконом» и «Комфорт» работает большое число водителей, поэтому потребуется больше времени, чтобы собрать их фотографии в системе. Если карточка водителя не доступна в сервисе, то информацию о водителе можно найти в разделе «Детали поездки» в приложении «Яндекс.Такси».