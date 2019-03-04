Момент убийства замдиректора отделения «Оренбургэнерго» попал на видео

В городе Орск Оренбургской области ищут киллера, убившего заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «Оренбургэнерго» Дмитрия Шевелева. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета России (СКР). По предварительным данным, стрелявший в замдиректора попал на камеру видеонаблюдения.





«Около 08:00 часов [06:00 мск] 4 марта 2019 года на лестничной площадке подъезда жилого дома по улице Короленко, 17/1 в городе Орске обнаружено тело 38-летнего заместителя директора по реализации услуг Орского производственного объединения филиала ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» — «Оренбургэнерго» с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», — говорится в сообщении СКР.





Тело Шевелева было обнаружено на лестничной площадке жителями дома, вышедшими на звуки выстрелов, уточнили в ведомстве. На месте происшествия были найдены предметы, имеющие значение для расследования случившегося и установления причастных к преступлению. По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователями рассматриваются различные версии произошедшего, добавили в СКР.





СКР опубликовал на своей странице в Twitter запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлен момент совершения преступления и лицо нападавшего. Ведомство обращается к гражданам, располагающим какой-либо информацией о подозреваемом, сообщить об этом правоохранительным органам, гарантируя им анонимность.