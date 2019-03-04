«Главное — есть ли польза для страны»: Орешкин хотел бы поработать президентом

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что ему было бы интересно поработать на посту президента страны. Он считает, что такая работа интересна каждому управленцу. Орешкин подчеркнул, что главное — нести пользу людям и государству. Об этом министр сказал в ходе беседы со слушателями Академии журналистики «Коммерсанта».





«Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания, — цитирует его издание. — Но главное, конечно же, это не интерес, главное — есть ли польза для страны и людей».





Орешкин при этом отметил, что работа президента «абсолютно чудовищна с точки зрения нагрузки». Он рассказал, что сейчас у него большая нагрузка на посту министра и частые совещания с президентом, премьером, вице-премьерами. «Мозг должен переключаться моментально между разными темами, а работать заканчиваешь глубоко за полночь. И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — считает министр.