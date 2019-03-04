Ученые из ВШЭ выяснили, откуда взялся миф о «поколении Z»

Особая «цифровая грамотность» людей «поколения Z» — тоже миф, отметили в ВШЭ: «В 2013 году достаточный уровень цифровой грамотности демонстрировали только 34% российских подростков, а их родители и учителя — 31% и 34% соответственно. Сходные результаты показывают международные исследования».





Смартфоны и другие мобильные гаджеты не снизили интерес молодых людей к чтению и никак не повлияли на способность критически мыслить. При этом, по мнению сотрудников ВШЭ, мифом является и утверждение, что современные подростки якобы могут одновременно решать несколько задач. Исследования показали, что это неправда — взрослые владеют этим навыком гораздо лучше в силу опыта и психического развития.





Высокие показатели склонности к суициду характерны для всего нынешнего общества, а не только для молодежи, считают в ВШЭ. Стремление получать больше удовольствия, как пояснили специалисты, связано с увеличением в современном мире выбора мест и способов получения наслаждений.





«Поколение Z» — это люди, рожденные после 1995 года. Предыдущее поколение — Y — представляют люди, рожденные с 1981-го по 1995-й. Некоторые социологи также называют представителей «поколения Z» цифровыми людьми, указывая на то, что современная молодежь вступила в подростковый возраст уже после появления мобильных гаджетов с быстрым доступом в интернет.