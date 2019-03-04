Ученые из ВШЭ выяснили, откуда взялся миф о «поколении Z»

Современные подростки по сравнению со сверстниками предыдущих поколений не отличаются высоким уровнем цифровой грамотности, особенностями концентрации внимания и усвоения информации. К таким выводам пришли специалисты Института образования НИУ ВШЭ. Ложные представления о способностях молодых людей сформировали СМИ, и это негативно отражается на трудоустройстве студентов и выпускников вузов, считают ученые. ВШЭ в скором времени опубликует исследование под называнием «Мифы о «поколении Z».
Автор доклада, кандидат психологических наук Наталия Богачева рассказала «Коммерсанту», что мифы об особенностях мышления современной молодежи появились после нескольких заметок, опубликованных в западных СМИ в 2015 году. В них сообщалось, что современные тинейджеры из-за использования мобильных гаджетов способны концентрировать свое внимание на объекте на четыре секунды меньше по сравнению со сверстниками из 2000 года. Издания ссылались на исследования корпорации Microsoft. Богачева отметила, что материалы этих исследований найти не удалось. По ее словам, такие фейковые сообщения формируют неправильное представление о современной молодежи.
Особая «цифровая грамотность» людей «поколения Z» — тоже миф, отметили в ВШЭ: «В 2013 году достаточный уровень цифровой грамотности демонстрировали только 34% российских подростков, а их родители и учителя — 31% и 34% соответственно. Сходные результаты показывают международные исследования».
Смартфоны и другие мобильные гаджеты не снизили интерес молодых людей к чтению и никак не повлияли на способность критически мыслить. При этом, по мнению сотрудников ВШЭ, мифом является и утверждение, что современные подростки якобы могут одновременно решать несколько задач. Исследования показали, что это неправда — взрослые владеют этим навыком гораздо лучше в силу опыта и психического развития.
Высокие показатели склонности к суициду характерны для всего нынешнего общества, а не только для молодежи, считают в ВШЭ. Стремление получать больше удовольствия, как пояснили специалисты, связано с увеличением в современном мире выбора мест и способов получения наслаждений.
«Поколение Z» — это люди, рожденные после 1995 года. Предыдущее поколение — Y — представляют люди, рожденные с 1981-го по 1995-й. Некоторые социологи также называют представителей «поколения Z» цифровыми людьми, указывая на то, что современная молодежь вступила в подростковый возраст уже после появления мобильных гаджетов с быстрым доступом в интернет.