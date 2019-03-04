NASA опубликовало видео стыковки Dragon-2 с МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) опубликовало в своем Twitter видео стыковки частного космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon) с Международной космической станцией (МКС). В сообщении NASA отмечается, что для стыковки впервые использовался новый стыковочный модуль станции, после его установки в 2016 году.





На кадрах видно, как аппарат приблизился к космической станции, а затем причалил к стыковочному модулю Harmony МКС в автоматическом режиме в 05:51 по восточному времени (13:51 мск). В NASA добавили, что планируют показать в прямом эфире открытие люков Dragon-2 и МКС.