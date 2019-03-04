NASA опубликовало видео стыковки Dragon-2 с МКС

Национальное управление США по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) опубликовало в своем Twitter видео стыковки частного космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon) с Международной космической станцией (МКС). В сообщении NASA отмечается, что для стыковки впервые использовался новый стыковочный модуль станции, после его установки в 2016 году.
На кадрах видно, как аппарат приблизился к космической станции, а затем причалил к стыковочному модулю Harmony МКС в автоматическом режиме в 05:51 по восточному времени (13:51 мск). В NASA добавили, что планируют показать в прямом эфире открытие люков Dragon-2 и МКС.
Первый в мире частный космический корабль Dragon-2 пристыковался к МКС 3 марта. Стыковка прошла в автоматическом режиме. После стыковки космонавтам необходимо провести ряд проверок, прежде чем они смогут получить доступ к 180 килограммам грузов и манекену в скафандре, который в NASA назвали Рипли в честь героини фильма «Чужой».
Известно, что Crew Dragon проведет на МКС пять дней и 8 марта начнет возвращение на Землю. Если спуск на парашюте пройдет удачно, то в апреле его создатели будут тестировать систему аварийного прекращения полета и эвакуации экипажа, а в июне проведут полет с космонавтами на борту.
Crew Dragon — новейший проект частного космического корабля многоразового использования, разработанный компанией Илона Маска SpaceX. Он рассчитан на семь человек, может перевозить грузы и оснащен системой экстренной эвакуации экипажа.