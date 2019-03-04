«Москалям здесь не быть»: захват радикалами храма УПЦ МП на Украине попал на видео

Представители экстремистского движения «Правый сектор»* и сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в селе Гнездичное Тернопольской области. Об этом сообщил на своем сайте информационно-просветительский отдел УПЦ МП. По его данным, инцидент произошел 3 марта. Протоиерей местного храма Стефан Балан рассказал, что руководил процессом и лично избивал верующих «клирик Киевского патриархата» Иван Лесик, в свое время прославившийся политическим рэкетом.
«Наших людей просто выбрасывали из храма на улицу», — отметил Балан и пояснил, что столкновение произошло из-за того, что ПЦУ в очередной раз нарушила договоренности и спровоцировала конфликт в деревне.
«Месяц назад, когда представителям ПЦУ не удалось завладеть храмом, они потребовали, чтобы для сохранения мира в деревне богослужения совершались поочередно на улице, а храм будет опечатан и ключи от храма будут находиться у них, — приводит слова отца Стефана отдел УПЦ МП. — А сегодня [3 марта] их община во главе с псевдоотцом Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать «богослужения». Когда по завершении службы в храм зашли наши верующие и попросили предоставить возможность и общине УПЦ [МП] совершить богослужение в храме, получили резкий отказ».
Как рассказал настоятель УПЦ МП, некоторое время с захватившими храм раскольниками велись переговоры и в это время вход в церковь блокировали 15-20 бойцов «Правого сектора»*. После возмущения прихожан радикалы во главе с клириком Иваном Лесиком начали бить верующих и выгонять их из помещения на улицу, выкрикивая: «Москалям здесь не быть». По свидетельствам очевидцев, полиция не только не препятствовала радикалам, но и помогала им оттеснить прихожан.
* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.
Процесс предоставления Украине церковной самостоятельности в рамках вселенского православия был запущен осенью 2018 года. В середине декабря 2018-го было объявлено о создании новой поместной православной церкви — ПЦУ. Новую церковь пока что официально признает только Константинопольский патриархат, который и инициировал ее создание. В Русской православной церкви (РПЦ) выступают категорически против ПЦУ, признавая только одну православную общину на Украине — УПЦ МП.