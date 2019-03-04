«Москалям здесь не быть»: захват радикалами храма УПЦ МП на Украине попал на видео

«Месяц назад, когда представителям ПЦУ не удалось завладеть храмом, они потребовали, чтобы для сохранения мира в деревне богослужения совершались поочередно на улице, а храм будет опечатан и ключи от храма будут находиться у них, — приводит слова отца Стефана отдел УПЦ МП. — А сегодня [3 марта] их община во главе с псевдоотцом Иваном Лесиком третий раз нарушила собственные же условия, открыла опечатанный храм и начала совершать «богослужения». Когда по завершении службы в храм зашли наши верующие и попросили предоставить возможность и общине УПЦ [МП] совершить богослужение в храме, получили резкий отказ».





Как рассказал настоятель УПЦ МП, некоторое время с захватившими храм раскольниками велись переговоры и в это время вход в церковь блокировали 15-20 бойцов «Правого сектора»*. После возмущения прихожан радикалы во главе с клириком Иваном Лесиком начали бить верующих и выгонять их из помещения на улицу, выкрикивая: «Москалям здесь не быть». По свидетельствам очевидцев, полиция не только не препятствовала радикалам, но и помогала им оттеснить прихожан.





* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.