СМИ: ЧВК Вагнера в Ливии помогает генералу, которого Каддафи называл сыном

Наемники из российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера оказывают поддержку командующему Ливийской национальной армией фельдмаршалу Халифе Хафтару, который в начале февраля взял под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ливии, сообщила газета The Telegraph. Источники издания рассказали, что около 300 бойцов ЧВК отвечают за безопасность портов в Тобруке и Дерне, чтобы в них могли заходить российские корабли. Таким образом, по данным газеты, ЧВК Вагнера «может контролировать поток нефти в южную Европу».





Штаб отряда вагнеровцев расположен в Бенгази, утверждается в статье. Собеседники The Telegraph отметили, что бойцы ЧВК «почти взаимозаменяемы» с сотрудниками ГРУ (Главного управления Генштаба РФ).





В октябре 2018 года о переброске в Ливию нескольких десятков российских спецназовцев и сотрудников ГРУ писал британский таблоид The Sun. Россия тогда якобы поставила Халифе Хафтару бронетехнику и помогала создать ему базы в Тобруке и Бенгази. Москва опровергала эту информацию, ссылаясь на резолюции ООН, запрещающие поставки вооружений в Ливию.