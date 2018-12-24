Bloomberg: Сын Каддафи обратился за помощью к Путину

Однако солидный возраст Хафтара (75 лет) и слабое здоровье делают его малоперспективным. Зато появляются шансы у политика, который близок к фельдмаршалу, — Арефа Али Нейеда. Он тоже собирается стать президентом. В сентябре он нанес визит в Москву и призывал российскую власть «играть активную роль в Ливии».





Агентство пишет о решающей роли главы Чечни Рамзана Кадырова в освобождении из плена российских моряков судна «Михаил Чеботарев», которых в 2015 году удерживали в Ливии. Bloomberg также пишет, что российские военные инструкторы обучают армию Халифа Хафтара. «Запад сделал все, чтобы ввергнуть Ливию в хаос. Теперь все силы страны доверяют Москве», — цитирует издание Александра Динкина, директора Института западной экономики и международных отношений.