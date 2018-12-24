Bloomberg: Сын Каддафи обратился за помощью к Путину

Американское агентство Bloomberg рассказало, что сын ливийского диктатора Муаммара Каддафи, казненного во время переворота в 2011 году, Саиф аль-Ислам, написал президенту России Владимиру Путину письмо и попросил помощи в борьбе за власть в Ливии. Он собирается победить на президентских выборах весной 2019 года и уже официально выдвинул свою кандидатуру. В материале Bloomberg Саиф аль-Ислама именуют «новым Каддафи». Британская газета The Sun затем выпустила статью с заголовком «Русские идут». Некоторые западные аналитики считают, что Россия уже обеспечила себе роль ливийского серого кардинала.
«Россия пытается заполнить не занятые Америкой пространства мира», — пишет Bloomberg.
Саиф аль-Ислам разыскивается Международным уголовным судом и властями в Триполи за преступления против человечности. Пока все стороны конфликта в Ливии не достигли согласия, обвинения мешают ему вернуться в политическую элиту и легально бороться за власть. Зная это, Россия пока не делает ставки на конкретную политическую силу, пишет агентство. Однако сын Каддафи, как отмечается, молод и энергичен, в отличие от некоторых оппонентов.
Bloomberg также утверждает, что Москва установила контакты со всеми фракциями в Триполи, поэтому может влиять на все стороны политического процесса, а не только на одну. Представители всех политических сил разрозненной страны регулярно бывают на приеме в Москве, в том числе министры правительства Триполи, которое поддерживается ООН, говорится в статье.
В послевоенной Ливии действуют два центра — международно признанное правительство национального согласия в Триполи и альтернативный кабинет министров на востоке страны, поддерживаемый военными и ливийской Палатой представителей. У Кремля, по информации Bloomberg, есть связи с восточной Ливией, где наибольшее влияние имеет Халифа Хафтар, фельдмаршал ливийской армии, контролирующий нефтяные ресурсы востока. Он считается российским фаворитом и имеет президентские амбиции.
Однако солидный возраст Хафтара (75 лет) и слабое здоровье делают его малоперспективным. Зато появляются шансы у политика, который близок к фельдмаршалу, — Арефа Али Нейеда. Он тоже собирается стать президентом. В сентябре он нанес визит в Москву и призывал российскую власть «играть активную роль в Ливии».
Агентство пишет о решающей роли главы Чечни Рамзана Кадырова в освобождении из плена российских моряков судна «Михаил Чеботарев», которых в 2015 году удерживали в Ливии. Bloomberg также пишет, что российские военные инструкторы обучают армию Халифа Хафтара. «Запад сделал все, чтобы ввергнуть Ливию в хаос. Теперь все силы страны доверяют Москве», — цитирует издание Александра Динкина, директора Института западной экономики и международных отношений.
«России лучше поддержать кого-то из старой элиты времен Каддафи, потому что с ней у Кремля давние связи, которые налаживались десятки лет», — считает Мохаммед Аль Джарх, соучредитель Ливийских исследований и консалтинга в ливийском городе Тобрук.
Американские журналисты пишут, что Россия стремится стать серым кардиналом в Ливии, которая лежит в руинах без управления со времен свержения Каддафи западными странами. Москве интересны природные ресурсы, ведутся переговоры о перезапуске ливийской нефтяной системы и о перспективе открытия там военно-морской базы. Корпорация РЖД, как пишет агентство, обсуждает строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Бенгази — Сирт за 2,5 миллиарда долларов.
Эксперт по Среднему Востоку и Северной Африке в беседе с Bloomberg заявил, что неважно, кто возглавит Ливию, потому что Россия в любом случае станет бенефициаром этой победы. Никто из претендентов на ливийский престол не сможет отказаться от контактов с Кремлем, пояснил аналитик.
Вслед за публикацией Bloomberg британская газета The Sun написала, что «Путин продвигает свою миссию — построить империю и дергать за ниточки». В статье нарисована картина расширения влияния Кремля по всему миру: базы в Арктике, Венесуэле, Вьетнаме, Сирии, Ливии, Таджикистане, Киргизии, Молдавии. В статье упоминается, что в Триполи дислоцированы российские противокорабельные ракеты «Калибр» и комплексы противовоздушной обороны С-300, а кроме того, активны российское базы в Бенгази и в Тобруке.