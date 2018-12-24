Спикер Госдумы провел переговоры с президентом Вьетнама

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама, президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонг на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным отметил, что отношения России и Вьетнама сегодня динамично развиваются.





«Ваш визит внесет важный вклад в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и дружбы между Россией и Вьетнамом», — обратился он к Вячеславу Володину, высоко оценив шаги российских и вьетнамских депутатов.





«По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина позвольте передать вам теплые слова приветствия и пожелания всего самого лучшего», — ответил ему спикер Госдумы, поблагодарив за визит в Россию, который состоялся в сентябре этого года.





По его словам, он благодарен за то, что после первого разговора парламенты стран смогли более активно выстраивать свои отношения.





Володин сообщил, что ранее сегодня было подписано соглашение о создании Межпарламентской комиссии между Госдумой и Национальным собранием Вьетнама.





«Считаем, что через этот новый формат мы сможем работать на конкретные результаты», — подчеркнул Вячеслав Володин. В рамках работы комиссии, по его словам, можно обсуждать создание модельных законов, преодоление общих вызовов, развитие цифровой экономики, борьбу с коррупцией, терроризмом, обеспечивая выполнение решений, принятых на уровне руководства двух стран.





Создание Межпарламентской комиссии послужит решению задач развития отношений наших стран в разных сферах, считает Нгуен Фу Чонг.

«В делегацию Государственной думы входят депутаты, представляющие все политические фракции. И мы едины во взглядах на развитие отношений с Вьетнамом. Они должны строиться на принципах дружбы и взаимного уважения», — заявил спикер ГД.