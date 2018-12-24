Вячеслав Володин провел встречу с премьер-министром Вьетнама

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что парламентам России и Вьетнама важно обеспечить законодательную поддержку проектов, договоренность о которых достигнута на уровне руководства двух стран. Об этом он заявил в понедельник, 24 декабря, на встрече с премьер-министром Социалистической республики Вьетнам Нгуен Суан Фуком в Ханое.





«Парламентам России и Вьетнама важно обеспечить законодательную поддержку проектов, договоренность о которых была достигнута между руководством наших стран», - сказал Володин, отметивший, что отношения между Ханоем и Москвой имеют глубокие корни и богатую историю.





По его словам, это является гарантией успеха в реализации совместных проектов.





«Динамику отношениям между нашими странами придают и встречи на высшем уровне», - подчеркнул спикер, напомнив, что в сентябре Москву посетил генсек компартии Вьетнама, президент страны Нгуен Фу Чонг, а в ноябре визит во Вьетнам совершил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.





Нгуен Суан Фок согласился с Володиным, также отметив, что отношения между Россией и Вьетнамом имеют доверительный характер.





«Уверен,что ваш визит способствует укреплению нашего сотрудничества», - обратился он к Володину.





Нгуен Суан Фук выразил благодарность за выделение почти тысячи стипендий вьетнамским студентам.





Также спикеры отметили необходимость усиления культурного обмена и продвижения туризма. Володин предложил провести встречу российских и вьетнамских предпринимателей, вьетнамской диаспоры.





«В центре нашего внимания - условия их пребывания и ведения ими бизнеса. Мы приветствуем решение Вьетнама о возвращении русского языка в школьную программу как первого иностранного языка. Предлагаем расширить программы подготовки в России преподавателей русского языка. Интерес к Вьетнаму со стороны российских граждан растет. Количество туристов в прошлом году выросло на 30% и превысило 500 тысяч человек. В этом году во Вьетнаме побывает более 700 тысяч российских туристов. В связи с этим вырастает и значимость изучения русского языка вьетнамцами», - заявил Володин.





Отвечая на вопрос премьер-министра Нгуен Суан Фука о заинтересованности вьетнамской стороны в формировании электронного правительства, спикер Госдумы предложил задействовать в общей работе профильные комитеты Думы.