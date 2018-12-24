Тереза Мэй поставила Россию в один ряд с террористами

В рождественском послании вооруженным силам Великобритании премьер-министр Тереза Мэй поблагодарила их за преданность и защиту территориальных вод и воздушного пространства от вторжения России. Также глава британского правительства выразила военным благодарность за борьбу в составе международной коалиции с террористами ИГ*, сообщил телеканал Sky News.





«Начиная с жизненно важной роли в устранении последствий отвратительного нападения с использованием нервно-паралитического вещества на улицах Солсбери, защиты наших вод и неба от вторжения России, укрепления союзников в Восточной Европе, борьбы с терроризмом в составе международной коалиции против ИГ*... Вы снова и снова противостояли агрессии и тем, кто пренебрегает основанном правилах международным порядком», — приводит цитату из рождественского послания Терезы Мэй Sky News.





Премьер также отметила, что союзники Великобритании — США и Франция — в текущем году дали понять президенту Сирии Башару Асаду, что они «не будут оставаться в стороне», если на территории арабской страны будет применено химическое оружие против мирного населения. «Вы должны невероятно гордиться всем, что вы делаете, так же, как вся страна гордится вами», — заключила Мэй в конце обращения к военнослужащим.