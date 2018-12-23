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Британские СМИ раскрыли «заговор» по смещению Терезы Мэй
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Британские СМИ раскрыли «заговор» по смещению Терезы Мэй

Министр обороны Британии готовил кампанию с целью занять пост премьер-министра Соединенного Королевства, утверждает Times

Кампанию с целью сместить действующего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовил глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон. По данным газеты The Times, министр также планировал устранить других конкурентов, претендующих на премьерское кресло, в частности министра внутренних дел Саджида Джавида и главу МИДа Джереми Ханта. Кроме того, Уильямсон заявил о намерении «приручить» союзника Консервативной партии в парламенте Демократическую юнионистскую партию.


«Заговор» министра обороны был раскрыт после того, как один из посетителей ресторана в отеле Beaumont, сидевший за соседним столиком, подслушал разговор Уильямсона и двух его друзей, обедавших в заведении. По словам источника Times, это произошло вечером 18 декабря — спустя пять дней после того, как попытка вынести Терезе Мэй вотум недоверия провалилась.


Источник газеты также утверждает, что глава британского Минобороны рассказал своим друзьям о планах устранить других конкурентов, которые могут претендовать на пост премьер-министра. По его словам, речь шла о министре внутренних дел Саджиде Джавиде и главе британского МИДа Джереми Ханте.


Уильямсон также хвастался, что является единственным претендентом на пост премьер-министра и готов оказать необходимую помощь юнионистам, рассказал источник газеты. «Я намерен приручить Демократическую юнионистскую партию», — приводит слова министра Times.


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Британский министр обороны не первый раз угрожает премьер-министру страны Терезу Мэй. В июне Daily Mail сообщила о намерении Уильямсона отстранить главу правительства, если она не выделит 20 миллиардов фунтов стерлингов в бюджет его ведомства. По его словам, он «сделал ее» премьером и «может ее сломать». Газета также сообщала, что в поддержку Уильямсона выступил ряд влиятельных политических и военных деятелей.


Министр также известен своими негативными высказываниями по отношению к России. Так, в марте текущего года он заявил, что Москва должна «свалить и заткнуться», а не отвечать на высылку 23 дипломатов посольства РФ в Лондоне. При этом Уильямсон выразил уверенность в том, что за инцидентом с отравлением экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля в британском городке Солсбери стоят российские спецслужбы.


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