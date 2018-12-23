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Слуцкий готов организовать визит делегации ООН в Крым
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Слуцкий готов организовать визит делегации ООН в Крым

Прежде чем соглашаться с обвинениями в нарушении прав человека, представителям ООН стоит посетить полуостров, подчеркнул он

Антироссийскую резолюцию украинской делегации о нарушении прав человека в Крыму на Генеральной Ассамблее ООН продавил пул стран во главе с США, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, в организации вновь восторжествовал предвзятый подход и двойные стандарты по отношению к России. При этом он отметил, что на этот раз количество проголосовавших за резолюцию стран сократилось.


«Генассамблея ООН снова приняла украинскую резолюцию о якобы нарушениях прав человека в Крыму. В этом году за нее проголосовало на пять стран меньше, но тем не менее она была продавлена антироссийским пулом во главе с США», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.


Отказ от финансирования резолюции пятым комитетом международной организации парламентарий назвал «показательным». Однако в целом, подчеркнул Слуцкий, в ООН вновь восторжествовал предвзятый подход и двойные стандарты, а «победу над истиной одержало политиканство и русофобская истерия».


После возвращения Крыма в состав России ни о каких притеснениях жителей полуострова речи не шло и не идет, отметил парламентарий. По его словам, эти заявления не соответствуют действительности. Он предложил представителям ООН посетить Крым и лично посмотреть на то, как живет его население, и пообщаться с простыми гражданами, как до этого сделали многие делегации из Европы и других стран. «Тогда они смогли бы составить для себя объективное мнение о реальной жизни крымчан, и вопрос отпал бы раз и навсегда», — написал Слуцкий.


В конце парламентарий выражает готовность оказать любое содействие в организации приезда делегации ООН на полуостров.


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23 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную украинской делегацией резолюцию, в которой говорится о нарушении прав человека в Крыму. За документ проголосовали представители 65 стран, против — 27. При этом большинство — 70 государств — воздержалось. Ранее пятый бюджетный комитет Генассамблеи отказался выделять средства из бюджета международной организации на ее реализацию. Российский представитель при ООН назвал принятую резолюцию «чрезвычайно политизированной» и основанной на недостоверных и сфальсифицированных данных.


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