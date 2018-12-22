Слуцкий: Вашингтон вновь оплачивает оголтелую антироссийскую кампанию

Цели спланированной киевскими властями в Керченском проливе провокации стали яснее. На это указывает выделение Вашингтоном дополнительной помощи Киеву, которые, скорее всего, пойдут на новые провокации и создание напряженности в регионе, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.





«Теперь мы яснее и яснее видим цели спланированного инцидента в Керченском проливе, его исполнителей и, очевидно, бенефициаров. Решение о дополнительных 10 миллионах долларов американской помощи Киеву — явно показной жест, которым Вашингтон вновь оплачивает оголтелую антироссийскую кампанию», — заявил Слуцкий.





При этом парламентарий задается вопросами, на что Вашингтон выделил Киеву эти деньги: «На новые провокации и создание напряженности? Направьте лучше детям Донбасса вместо своих ракет».





По его мнению, западная пресса все ставит «с ног на голову». Журналисты называют нарушителей государственной границы другого государства «невинными жертвами», а Россию, которая защищала свои территориальные воды, — агрессором, подчеркнул Слуцкий.





На Западе снова создается соответствующий информационный фон и журналисты, обвиняющие во всех грехах Россию в Керченском проливе, договорились даже до «третьей мировой войны», однако опять забыв, кто нападал первым, подчеркивает парламентарий.