Удальцов: Основная оппозиция власти — левые силы

За последний год левое движение в России укрепилось и потеснило либеральную оппозицию, рассказал координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов корреспонденту Daily Storm перед открытием совета движения, который проходит в гостинице «Измайлово». По его мнению, левые силы пока не смогли достичь какого-то окончательного успеха, но ситуация сдвигается в лучшую сторону.





«Левое движение, несмотря на все проблемы, укрепилось. Начало и конец 2018 года — это все-таки разные ситуации. Если в начале текущего года многие считали, что главная оппозиция у нас — либеральная, что левые устарели, деградировали и вообще ни на что не способны, то по итогам выборных кампаний (президентской и региональных) и пенсионных протестов стало понятно, что основная оппозиция власти — левые силы», — сказал Удальцов.