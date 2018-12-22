Удальцов: Основная оппозиция власти — левые силы

За последний год левое движение в России укрепилось и потеснило либеральную оппозицию, рассказал координатор «Левого Фронта» Сергей Удальцов корреспонденту Daily Storm перед открытием совета движения, который проходит в гостинице «Измайлово». По его мнению, левые силы пока не смогли достичь какого-то окончательного успеха, но ситуация сдвигается в лучшую сторону.
«Левое движение, несмотря на все проблемы, укрепилось. Начало и конец 2018 года — это все-таки разные ситуации. Если в начале текущего года многие считали, что главная оппозиция у нас — либеральная, что левые устарели, деградировали и вообще ни на что не способны, то по итогам выборных кампаний (президентской и региональных) и пенсионных протестов стало понятно, что основная оппозиция власти — левые силы», — сказал Удальцов.
По мнению координатора движения, «Левый Фронт» внес определенный вклад в работу по укреплению коалиции, по расширению контактов между парламентскими оппозиционными партиями, включая КПРФ, непарламентскими политическими силами, патриотическими организациями и рабочими профсоюзами. Удальцов считает, что пока левые силы не достигли какого-то успеха, однако ситуация меняется и оппозиция набирает силу. «Поэтому есть и «красные» губернаторы, и региональные парламенты, взятые под контроль левыми силами», — отметил он.
Рассказывая о работе совета «Левого Фронта», Удальцов отметил, что на нем будут подведены итоги уходящего года, составлен план развития региональных и местных структур, а также утвержден курс на интеграцию и объединение левых сил России. Среди целей и задач движения — активное участие в региональных и местных выборных кампаниях, пропаганда целей и задач «Левого Фронта» среди населения.
Корреспондент Daily Storm обратил внимание, что на соседнем с гостиницей здании, где проходит совет «Левого Фронта», был вывешен большой баннер красного цвета. Надпись на нем гласит, что Удальцов «хуже проститутки» и он якобы «продался вчера» и поэтому «продастся завтра».
Движение «Левый Фронт» — леворадикальное движение, объединяющее сторонников социалистического развития в России, а также в других странах бывшего СССР. Главной целью движения декларируется построение социализма в России, а задачей провозглашается обеспечение единства действий всех, кто выступает за социализм, демократию и интернационализм, координация действий левых оппозиционных сил. В настоящее время «Левый Фронт» объединяет несколько левых организаций, при этом членство в нем не обязывает его участников покидать свою собственную организацию.