Володин назвал «недопустимой» работу министерств РФ и Белоруссии по отмене роуминга между странами

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал министерства России и Белоруссии за неисполнение поручений президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко по отмене роуминга между странами в рамках Союзного государства. По его словам, такая исполнительская дисциплина по реализации президентских поручений «недопустима», он пообещал поставить этот вопрос перед главами государств.





«Как мы можем объяснить гражданам наших стран, что приграничные территории будут продолжать находиться в роуминге, когда ранее существовавший в России роуминг отменен — такое решение приняли Госдума и Совет Федерации. Мы будем делать шаг в рамках Союзного государства в этом направлении?» — сказал Володин в ходе 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.





Председатель Госдумы отметил, что необходимо уже сейчас выходить на решение, которого ждут люди. Также он напомнил, что «никто не отменял парламентский контроль за реализацией поручений президентов». «Давайте поставим вопрос перед президентами [России и Белоруссии], что такая исполнительская дисциплина недопустима», — подчеркнул Володин.





По его словам, с момента, когда президенты дали поручение рассмотреть и решить вопрос с отменой роуминга между странами, прошло полтора года и «этого не было сделано». «Мы с вами исходим из того, что, во-первых, если вы как руководитель профильных министерств видите нереальность решения этого вопроса, у вас есть возможность сделать доклад на имя главы государства, <…> обосновать и предложить согласие на снятие или перенос сроков реализации этого поручения», — сказал Володин, обращаясь к министру связи и информации Белоруссии Константину Шульгану и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову.





На проработку вопроса по отмене роуминга спикер Госдумы дал министрам месяц. По истечении этого срока будет проведено промежуточное заслушивание глав ведомств. «Наша задача — придать импульс коллегам из исполнительной власти для решения этого вопроса, учитывая запрос граждан наших стран и, главное, исходя из решений глав государств», — резюмировал Володин.