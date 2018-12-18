ФАС оштрафовала «большую тройку» за внутрисетевой роуминг





Летом 2017 года ФАС требовала от операторов устранить «необоснованно завышенную разницу» на одни и те же услуги связи в так называемом домашнем регионе абонента и в поездках. «Поскольку предупреждения не были исполнены в полном объеме, в марте этого года ФАС России приняла решение о возбуждении в отношении МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» дел о нарушении антимонопольного законодательства и признала тройку операторов нарушившими закон о защите конкуренции (пункта 6 части 1 статьи 10)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.





В августе 2018 года операторы «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «МегаФон», МТС и «Т2 РТК-Холдинг» (бренд Tele2) определились с датами отмены внутрисетевого роуминга в России. По данным ТАСС, «ВымпелКом» должен был приступить к отмене внутрисетевого роуминга с 20 августа, МТС — с 30 августа, Tele2 — с 31 августа, а «МегаФон» — с 1 сентября. При этом в Tele2 напомнили, что на действующей линейке «Мой Tele2» и большинстве архивных тарифов уже давно нет роуминговых наценок в поездках по России.

В июле 2018 года Госдума внесла поправки в закон «О связи», согласно которым наценки за звонки во время путешествий внутри страны следует упразднить. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила операторам «большой четверки», что требования нужно исполнить в течение двух недель. «Большая четверка» не торопилась исполнять предписание ФАС: в июле 2017 года операторам объявили о необходимости его исполнения к 8 августа, затем дедлайн перенесли на декабрь того же года.