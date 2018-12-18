Ватикан не признал новую церковь Украины

Апостольская нунциатура (дипмиссия Ватикана) в Киеве опровергла сообщение пресс-секретаря новой «Православной церкви Украины» (ПЦУ) архиепископа Евстратия Зори о том, что она уже признана Ватиканом. Публикация сообщений об избрании главой ПЦУ митрополита Епифания «отвечает задаче каждого органа общественных коммуникаций», сообщили в посольстве Ватикана. Папский Престол опубликует свою позицию относительно православия на Украине, если захочет, добавили дипломаты.
Евстратий Зоря 18 декабря написал в своем аккаунте Facebook, что «официальный новостной портал Ватикана 17 декабря сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем Украинской автокефальной церкви». Пресс-секретарь ПЦУ посчитал, что это признак официального признания новой церкви. Сообщение об избрании Епифания главой ПЦУ разместил в том числе новостной портал VaticanNews.
«В последние дни некоторые информационные органы Святого Престола опубликовали среди прочего информацию о событиях, произошедших недавно в Православии в Украине», — цитирует ответ посольства Ватикана в Киеве «Интерфакс». В дипмиссии пояснили, что публикация сообщений о событиях в мире «отвечает задаче каждого органа общественных коммуникаций».
«Если же Святой Престол захочет опубликовать свою официальную позицию в отношении этих событий, то сделает это с помощью соответствующих способов и инструментов, используемых в таких случаях», — подчеркнули в посольстве.
Евстратий Зоря 16 декабря сообщил, что Создаваемая на Украине новая церковь будет иметь название «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Ее предстоятель, избранный по итогам объединительного собора 15 декабря, будет носить титул «митрополита Киевского и всея Украины». 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при участии украинских властей прошел так называемый объединительный собор. Всего в нем принимали участие 190 человек. На соборе рассматривались два вопроса — выбор предстоятеля новой церкви и утверждение ее устава. Главой новой церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (в миру — Сергей Думенко) из раскольнического Киевского патриархата (КП).
Процесс предоставления Украине автокефалии (церковной независимости) был запущен 11 октября Константинопольским патриархатом, который отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В РПЦ категорически против предоставления Украине церковной независимости. 15 октября Священный синод РПЦ принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.