Ватикан не признал новую церковь Украины

«Если же Святой Престол захочет опубликовать свою официальную позицию в отношении этих событий, то сделает это с помощью соответствующих способов и инструментов, используемых в таких случаях», — подчеркнули в посольстве.





Евстратий Зоря 16 декабря сообщил, что Создаваемая на Украине новая церковь будет иметь название «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Ее предстоятель, избранный по итогам объединительного собора 15 декабря, будет носить титул «митрополита Киевского и всея Украины». 15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при участии украинских властей прошел так называемый объединительный собор. Всего в нем принимали участие 190 человек. На соборе рассматривались два вопроса — выбор предстоятеля новой церкви и утверждение ее устава. Главой новой церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (в миру — Сергей Думенко) из раскольнического Киевского патриархата (КП).





Процесс предоставления Украине автокефалии (церковной независимости) был запущен 11 октября Константинопольским патриархатом, который отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. В РПЦ категорически против предоставления Украине церковной независимости. 15 октября Священный синод РПЦ принял решение о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.