Украинская православная церковь заявила о жестком протесте против церковной реформы, которую продавливает президент Украины Петр Порошенко. 17 декабря вечером митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий созвал внеочередное заседание синода, который осудил и назвал раскольническим создание на Украине новой православной автокефальной церкви и избрание ее главой Епифания (Думенко). Итогом реформы может стать потеря УПЦ, которая до сих пор подчиняется Московскому патриархату, всех храмов и недвижимости, а также преследование священнослужителей, на которых объявили охоту в Верховной раде. Ситуацией уже обеспокоены в Москве, где предлагают предоставить священникам российское гражданство.
«Для нашей Церкви, по сути, ничего не изменилось, поскольку раскольники так и остались в расколе, а Украинская православная церковь остается истинной Церковью Христовой в Украине. Никто в мире не подвергает сомнению действительность епископских и священнических рукоположений духовенства Украинской православной церкви и благодатности совершаемых в нашей Церкви таинств, чего нельзя сказать о вновь созданной структуре», — говорится в заявлении синода.
Московский патриархат осудил так называемый Объединительный собор, который прошел в минувшую субботу с участием президента Украины, автокефальной православной церкви, православной церкви Киевского патриархата, а также примкнувших к ним нескольких священнослужителей УПЦ, которые были преданы анафеме. Фактически УПЦ бросила вызов официальной власти Киева и лично Петру Порошенко, продавливающему в стране церковную реформу.
Ожидается, что 6 января Константинопольский патриархат, который считается первым среди равных 15 поместных православных церквей (российская, сербская, болгарская, грузинская, греческая и другие. — Примеч. Daily Storm), вручит новой автокефальной поместной церкви Украины томос. Так называется специальный указ, в котором говорится о праве на автономную церковную деятельность. Он будет вручен в праздник Крещения Господня по григорианскому — католическому календарю, что является крайне возмутительным для большинства православных церквей, празднующих Крещение 19 января.
На сегодня поддержку и одобрение действий властей Украины выразил только Константинопольский патриарх Варфоломей, который приветствовал «успешное проведение Объединительного собора на Украине».
Русская православная церковь эти действия резко осудила. Ее позицию озвучил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Украинская власть свезла в Киев «бюджетников» для поддержки «Объединительного собора». Между тем привезенные люди либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за блаженнейшего митрополита Онуфрия, который ни на каком соборе не появится. Трагифарс!» — лаконично заявил он.
В РПЦ и УПЦ допускают, что после получения томоса на Украине начнется передел церковного имущества в пользу новой церкви. На сегодня, по данным Фонда госимущества страны, общее количество религиозных учреждений церкви под патронажем Московского патриархата составляет 12 675. В том числе один центр, 52 управления, 12 348 общин, 211 монастырей, 28 братств, 17 миссий, 18 духовных учебных заведений. Как отмечают в украинских СМИ, всем этим Московский патриархат владеет согласно закону «О свободе совести и религиозных организациях».
Наиболее культовыми объектами для церкви являются мужской Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь, женский Свято-Вознесенский Фроловский монастырь, Успенский собор, Кафедральный собор Воскресения Христова, Свято-Покровский собор, Десятинный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, Успенский собор Киево-Печерской Лавры, а также Успенский собор Почаевской лавры.
Впрочем, как подчеркивают украинские чиновники, часть этих сооружений находятся в госсобственности и являются памятниками культуры. Еще этим летом глава самопровозглашенной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет сделал заявление о том, что, например, здания лавры будут переданы новой украинской церкви.
«Но когда будет здесь украинская церковь признана, то лавра — и одна, и вторая — будут переданы украинской церкви. Потому что это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеют. А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России», — заявил Филарет, учеником которого является глава новой церкви Украины Епифаний (Думенко).
С большой вероятностью после вручения томоса начнутся гонения и на священников УПЦ. 17 декабря депутат Верховной рады Украины, лидер запрещенного в РФ «Правого сектора» Дмитрий Ярош призвал в своем Facebook открыть охоту на «православных попов», которую он назвал «делом, угодным Богу и Родине».
«Так называемая УПЦ МП — не церковь. Это эфэсбэшная резидентура, которая является «Искандером» в руках Путина, как до этого была оружием в руках Сталина, Берии, Жукова и других безбожников», — написал он.
А депутаты из фракции «Блок Петра Порошенко» предложили ввести запрет на действие УПЦ как «идеологически-религиозного центра российской агрессии».
Протоиерей Всеволод Чаплин в интервью Daily Storm призвал власти России не дистанцироваться от этой ситуации.
«Здесь есть определенная ответственность со стороны властей России. Ведь речь идет о наших соотечественниках, людях, которые говорят по-русски и к нам духовно близки. Защищать их надо, а отгораживаться — постыдно. Поэтому, конечно, для РПЦ необходимо предать анафеме и Фанар, и всех остальных раскольников. Ясно сказать, что изменение религиозной принадлежности ведут к изменению веры, и поддержать всех, кто будет отстаивать свои храмы», — считает священнослужитель.
Пока реакция Кремля на эти действия неизвестна. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня предложил упростить получение гражданства священнослужителями, которые станут жертвами волнений. Также Госдума намерена обратиться в ПА ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы с заявлением о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине.
Вице-президент центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что церковная реформа лишь отчасти поможет Петру Порошенко в избирательной президентской кампании.
«Это привлечет на его сторону дополнительные голоса со стороны националистического электората, настроенного против России. Хотя, конечно, это не может стать решающим фактором для его победы на выборах. Эта реформа, скорее, вписывается в общую концепцию украинской власти: Украина — не Россия. Первым об этом заявил еще экс-президент Леонид Кучма. У Порошенко это звучит более жестко: Украина — это анти-Россия», — рассуждает эксперт, отмечающий, что в эту концепцию вписывается переименование улиц, демонтаж памятников и другие действия властей Украины.
По его мнению, Порошенко долго не решался браться за церковь, так как православных верующих в стране очень много и они хотят остаться с Московским патриархатом. «Поэтому чем все это в итоге закончится, прогнозировать очень сложно», — сетует эксперт.
Протодиакон Андрей Кураев считает, что пока паниковать преждевременно, а если и сопротивляться действиям Киева, то только юридическим путем.
«Как будет развиваться ситуация с УПЦ, пока непредсказуемо. Пока никаких гонений на церковь, но важно, чтобы не получилось, как в сказке про мальчика-пастуха, который кричал: волки, волки, когда их не было, а потом волки пришли по-настоящему, но ему никто не поверил. Так и здесь. Даже вызов на беседу нескольких священников в СБУ — это не гонения», — убежден Кураев.
По его мнению, если они реально начнутся, то тогда нужно будет действовать как правозащитные организации. «Несомненно, Украина сегодня контуженная страна, понятно, что они будут затачивать свое законодательство, чтобы побольнее нас укусить, но сопротивляться этому надо юридическим путем», — уверен эксперт.