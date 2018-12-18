Ожидается, что 6 января Константинопольский патриархат, который считается первым среди равных 15 поместных православных церквей (российская, сербская, болгарская, грузинская, греческая и другие. — Примеч. Daily Storm), вручит новой автокефальной поместной церкви Украины томос. Так называется специальный указ, в котором говорится о праве на автономную церковную деятельность. Он будет вручен в праздник Крещения Господня по григорианскому — католическому календарю, что является крайне возмутительным для большинства православных церквей, празднующих Крещение 19 января.





На сегодня поддержку и одобрение действий властей Украины выразил только Константинопольский патриарх Варфоломей, который приветствовал «успешное проведение Объединительного собора на Украине».