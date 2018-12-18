Россия может упростить получение гражданства пострадавшим за веру на Украине священникам

Ранее Вячеслав Володин заявил, что легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. По его мнению, президенту Украины безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины.





15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при участии украинской власти состоялся объединительный собор. По его итогам президент Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании, объявил о создании в стране новой церковной структуры — Автокефальной поместной православной церкви, которую возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом УПЦ Киевского патриархата.





6 января Константинопольский патриарх Варфоломей намерен вручить Украине томос (указ) об автокефалии предстоятелю Автокефальной поместной православной церкви Украины митрополиту Епифанию.