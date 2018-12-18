Россия может упростить получение гражданства пострадавшим за веру на Украине священникам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Госдума одобрит упрощение порядка получения гражданства России для пострадавших за веру в результате действий властей Украины священнослужителей. Володин заявил, что «на Украине грубо нарушается один из базовых конституционных принципов — свобода вероисповедания». Поправки в закон «О гражданстве РФ» внесло правительство. В случае их принятия президент сможет определять категории иностранцев, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.
«В связи с этим мы рассматриваем возможность направить в ПА ОБСЕ, другие межпарламентские организации и национальные парламенты стран Европы заявление о недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине», — заявил спикер Госдумы.
Парламентской ассамблее ОБСЕ пора дать оценку действиям Киева и лично Петра Порошенко, отметил Володин. «Необходимо предпринять действия, которые заставят украинские власти прекратить давление на духовенство и прихожан. На священнослужителей Украины оказывается давление, проводятся обыски и допросы», — заявил он.
Ранее Вячеслав Володин заявил, что легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение. По его мнению, президенту Украины безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины.
15 декабря в Киеве в соборе Святой Софии под эгидой Константинопольского патриархата и при участии украинской власти состоялся объединительный собор. По его итогам президент Украины Петр Порошенко, лично принимавший участие в собрании, объявил о создании в стране новой церковной структуры — Автокефальной поместной православной церкви, которую возглавил митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко), служивший ранее епископом УПЦ Киевского патриархата.
6 января Константинопольский патриарх Варфоломей намерен вручить Украине томос (указ) об автокефалии предстоятелю Автокефальной поместной православной церкви Украины митрополиту Епифанию.