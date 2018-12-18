Найдены останки советского авиаконструктора, погибшего в 1942 году

Поисковики обнаружили под Нижним Тагилом останки известного авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего в результате авиакатастрофы Ли-2 в мае 1942 года. Об этом сообщил в своем Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, родственники попросили захоронить останки авиаконструктора в Самаре, и он пообещал оказать содействие.





«Под Нижним Тагилом поисковики нашли останки первого директора Куйбышевского авиазавода М. Шенкмана, погибшего в 1942 г в авиакатастрофе. Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2. Наследники М. Шенкмана просят перенести и захоронить его останки в Самаре», — написал депутат в Twitter.





Хинштейн также добавил, что просьбу родственников авиаконструктора похоронить его останки в Самаре считает правильной, и пообещал инициативной группе оказать максимальное содействие в этом вопросе. «Память о таких людях должна жить и после их смерти», — добавил он в конце поста.