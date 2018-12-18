Найдены останки советского авиаконструктора, погибшего в 1942 году

Поисковики обнаружили под Нижним Тагилом останки известного авиаконструктора Матвея Шенкмана, погибшего в результате авиакатастрофы Ли-2 в мае 1942 года. Об этом сообщил в своем Twitter депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, родственники попросили захоронить останки авиаконструктора в Самаре, и он пообещал оказать содействие.
«Под Нижним Тагилом поисковики нашли останки первого директора Куйбышевского авиазавода М. Шенкмана, погибшего в 1942 г в авиакатастрофе. Под его руководством авиазавод не только был эвакуирован из Воронежа в Куйбышев, но и налажено массовое производство штурмовиков Ил-2. Наследники М. Шенкмана просят перенести и захоронить его останки в Самаре», — написал депутат в Twitter.
Хинштейн также добавил, что просьбу родственников авиаконструктора похоронить его останки в Самаре считает правильной, и пообещал инициативной группе оказать максимальное содействие в этом вопросе. «Память о таких людях должна жить и после их смерти», — добавил он в конце поста.
Депутат опубликовал фотографию знаменитой телеграммы Матвея Шенкмана, отправленной им в декабре 1941 года Иосифу Сталину. В ней авиаконструктор обвиняет главнокомандующего в том, что тот подвел страну и Красную армию. «Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолет Ил-2 нужен нашей Красной Армии теперь как воздух, как хлеб», — говорится в телеграмме.
«Уже через месяц Куйбышевский авиазавод ежедневно выпускал 3 (!) Ил-2: и это в условиях, когда эвакуированные цеха выгружали прямо в поле. В итоге Ил-2 стал самым массовым советским штурмовиком», — написал Хинштейн.
Журналисты телеканала «Звезда» сообщали об обнаружении обломков Ли-2, в котором находился Матвей Шенкман, в августе 2017 года. Кроме авиаконструктора на борту самолета находились его заместитель и экипаж. Идентифицировать останки Шенкмана удалось благодаря ордену Ленина, поскольку документы погибших не сохранились.
Мордух (Матвей) Борисович Шенкман — советский промышленный деятель, организатор производства, директор Воронежского авиационного завода №18, первым наладившего производство штурмовика Ил-2 («летающего танка») — самого массового советского боевого самолета во время Великой Отечественной войны. В 1936-1938 годах возглавлял Таганрогский авиационный завод. С 1938 года занял должность руководителя Воронежского авиазавода. С 1941-го по 1942 год руководил Куйбышевским авиационным заводом. Под его руководством было налажено серийное производство штурмовика Ил-2. Авиаконструктор погиб 23 мая 1942 года в результате авиационной катастрофы.