На ремонт Госдумы планируется потратить почти два миллиарда рублей

Контракт на разработку проекта реконструкции здания Госдумы между УДП и «Моспроектом-2» был заключен 30 ноября, говорится на сайте госзакупок. Работы планируется начать в 2019 году. Отремонтированы или полностью реконструированы будут крыша здания, зал пленарных заседаний, а также все помещения, которые принадлежат комбинату питания «Кремлевский»: столовая, ресторан, два кафе и магазин-кулинария. Кроме этого, здание нижней палаты обзаведется современной компьютерной инфраструктурой, в том числе новыми системами видеоконференцсвязи. Переделаны будут также шесть оконных проемов постройки.