На ремонт Госдумы планируется потратить почти два миллиарда рублей

Управление делами президента (УДП) заключило договор с ГУП «Моспроект-2», который возглавляет архитектор Михаил Посохин. На реконструкцию Госдумы планируется потратить почти два миллиарда рублей, пишет 18 декабря «Коммерсантъ». Здание нижней палаты российского парламента получит новую столовую, конференц-зал, а также другие помещения. Зал пленарных заседаний также планируется перестроить, придав ему больше черт амфитеатра.
Контракт на разработку проекта реконструкции здания Госдумы между УДП и «Моспроектом-2» был заключен 30 ноября, говорится на сайте госзакупок. Работы планируется начать в 2019 году. Отремонтированы или полностью реконструированы будут крыша здания, зал пленарных заседаний, а также все помещения, которые принадлежат комбинату питания «Кремлевский»: столовая, ресторан, два кафе и магазин-кулинария. Кроме этого, здание нижней палаты обзаведется современной компьютерной инфраструктурой, в том числе новыми системами видеоконференцсвязи. Переделаны будут также шесть оконных проемов постройки.
В октябре были расторгнуты два соглашения о ремонте нижней палаты, передает «Коммерсант]». В первом договоре (на 35,7 миллиона рублей) прописывалось, что основные работы затронут зал пленарных заседаний Госдумы и что он будет расширен.
Во втором контракте (на 21,5 миллиона рублей) речь шла о возведении стеклянного купола, наподобие того, который есть в немецком Рейхстаге (здании, где заседает парламент ФРГ). В 1995 году депутаты бундестага одобрили идею создания над историческим зданием стеклянного купола, который был построен через четыре года. Концепция прозрачной кровли принадлежала британскому архитектору Норману Фостеру.
Летом 2018-го глава «Моспроекта-2» Михаил Посохин рассказывал о планах ремонта в Госдуме. Тогда он утверждал, что идея реконструкции здания парламента принадлежит спикеру Вячеславу Володину, передавал ТАСС. В сентябре Посохин отмечал, что занят разработкой проекта перестройки «соединительного блока» в Госдуме.
В середине ноября управделами президента Александр Колпаков в интервью ТАСС заявил, что ремонт начнется в первом квартале 2019 года. В середине февраля спикер Совфеда Валентина Матвиенко говорила, что от планов по строительству парламентского центра в Нижних Мневниках, который хотели возвести к 2020 году, было решено временно отказаться.