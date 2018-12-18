Госдума приняла закон Путина о смягчении уголовного наказания для бизнеса

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о защите бизнеса от незаконного уголовного преследования. Документ расширяет перечень преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены при возмещении причиненного ущерба. Также увеличено число статей УК частно-публичного обвинения, по которым уголовное дело возбуждается только на основании заявления потерпевшего, но не подлежит прекращению в случае примирения сторон.





Согласно сопроводительным документам к закону, при возмещение вреда будут прекращаться уголовные дела о преступлениях небольшой тяжести, совершенных впервые. Речь идет о невыплате зарплат, мошенничестве в сфере кредитования, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также присвоений или растрат. Кроме того, предлагается прекращать уголовные дела о плагиате, нарушении изобретательских и патентных прав.





«Уголовное дело о невыплате зарплаты может быть прекращено после компенсации задолженности в полном объеме, если это преступление было совершено впервые», — говорится в пояснительной записке к документу.





Закон также расширяет перечень уголовных дел частно-публичного обвинения. «В этот перечень также вошли преступления, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнением лиц предпенсионного возраста», — пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.





Закон вводит запрет на заключение под стражу лиц, подозреваемых или обвиняемых в превышении полномочий в сфере предпринимательской деятельности. Также при расследовании уголовных дел в сфере бизнеса запрещается применять нормы по «приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей».