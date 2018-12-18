Госдума приняла закон Путина о смягчении уголовного наказания для бизнеса

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о защите бизнеса от незаконного уголовного преследования. Документ расширяет перечень преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены при возмещении причиненного ущерба. Также увеличено число статей УК частно-публичного обвинения, по которым уголовное дело возбуждается только на основании заявления потерпевшего, но не подлежит прекращению в случае примирения сторон.
Согласно сопроводительным документам к закону, при возмещение вреда будут прекращаться уголовные дела о преступлениях небольшой тяжести, совершенных впервые. Речь идет о невыплате зарплат, мошенничестве в сфере кредитования, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, а также присвоений или растрат. Кроме того, предлагается прекращать уголовные дела о плагиате, нарушении изобретательских и патентных прав.
«Уголовное дело о невыплате зарплаты может быть прекращено после компенсации задолженности в полном объеме, если это преступление было совершено впервые», — говорится в пояснительной записке к документу.
Закон также расширяет перечень уголовных дел частно-публичного обвинения. «В этот перечень также вошли преступления, связанные с необоснованным отказом в приеме на работу или увольнением лиц предпенсионного возраста», — пояснил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Закон вводит запрет на заключение под стражу лиц, подозреваемых или обвиняемых в превышении полномочий в сфере предпринимательской деятельности. Также при расследовании уголовных дел в сфере бизнеса запрещается применять нормы по «приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей».
«Этот закон ждет бизнес-сообщество, так как он позволит оздоровить деловой климат в стране», — заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что «развитие бизнеса невозможно, когда Уголовный кодекс превращается в инструмент решения хозяйственных споров и конкурентной борьбы Такие вопросы должны решаться исключительно в рамках административного и арбитражного законодательства».
«Очень важная норма закона касается ограничения изъятия у предпринимателей электронных носителей. Раньше этот вопрос был не урегулирован, и правоохранительные органы, конфисковав у фирмы электронные носители информации, останавливали её деятельность. Теперь для этого потребуется решение суда, либо сами электронные носители должны быть оружием совершения преступления – скажем, если речь идет о хакерских программах», — рассказал Володин.
Кроме того, Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, который предусматривает увеличение максимальной суммы микрозаймов от микрофинансовых организаций (МФО) для предпринимателей с трех миллионов до пяти миллионов рублей. «Увеличение максимального размера микрозайма МФО предпринимательского финансирования до пяти миллионов рублей обусловлено формированием устойчивого спроса со стороны субъектов МСП на микрозаймы МФО, созданных в рамках госпрограммы поддержки МСП», — говорится в пояснительной записке.
Законодатели уточнили полномочия органов госвласти субъектов и органов местного самоуправления по установлению требований к организациям инфраструктуры поддержки малому и среднему бизнесу. Также закон предоставляет «Корпорации МСП» право финансировать региональные гарантийные организации на условиях и в порядке, установленном советом директоров.