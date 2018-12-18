Глава новой православной церкви на Украине рассказал о независимости от Константинополя

«Мы будем полноценной автокефальной церковью. То, что мы будем в составе Константинополя, это не правда. После вручения томоса мы будем самоуправляемой церковью, Нельзя даже вести и речи о том, что мы будем зависеть от Константинополя», — заявил Епифаний в эфире украинского телеканала ICTV.