Глава новой православной церкви на Украине рассказал о независимости от Константинополя

Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что новая религиозная организация не будет находиться в подчинении у Константинопольского патриархата, несмотря на то что именно в Стамбуле инициировали ее создание. ПЦУ, образованная 15 декабря по итогам Объединительного собора, оставит открытыми двери для священников и мирян Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
«Мы будем полноценной автокефальной церковью. То, что мы будем в составе Константинополя, это не правда. После вручения томоса мы будем самоуправляемой церковью, Нельзя даже вести и речи о том, что мы будем зависеть от Константинополя», — заявил Епифаний в эфире украинского телеканала ICTV.
Епифаний подчеркнул, что ПЦУ не планирует насильственно подчинять себе храмы УПЦ МП: «Те приходы, которые добровольно захотят стать частью Единой украинской православной церкви, — они должны быть приняты. Но без насилия… Я считаю, что только любовь, уважение могут быть той основой, с которой будут переходить приходы, находящиеся в лоне Русской православной церкви».
По словам предстоятеля новой православной церкви на Украине, есть много приходов УПЦ, которые готовы вступить в ПЦУ, однако нет «того совершенного механизма, который бы позволил делать это правильно».
В начале декабря греческое агентство церковных новостей Romfea.gr опубликовало снимок первой страницы устава Православной церкви Украины, по которому предполагалось, что новая автономная структура не будет управляться патриархом, а будет напоминать скорее Критскую православную церковь, находящуюся в полуподчинии к Константинополю.
Русская православная церковь, аффилированной частью которой является УПЦ МП, не признает ПЦУ в качестве новой автокефальной структуры. Запущенный осенью процесс предоставления церковной независимости Украине был крайне болезненно воспринят в Московском патриархате и послужил причиной разрыва евхаристического общения между Москвой и Константинополем.
За день до проведения в Киеве Объединительного собора патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал папу римского Франциска и предстоятелей православных церквей во всем мире обратить внимание на то, что на Украине происходят гонения на священников и мирян УПЦ МП. По мнению Кирилла, создание новой церкви в этой стране оборачивается репрессиями против неугодной киевским властям религиозной организации.