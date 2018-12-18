Чаплин: После того как Украина получит томос, начнется захват приходов и храмов УПЦ

— Всеволод Анатольевич, как Вы оцениваете ситуацию с православной церковью на Украине и легитимность собора, который прошел в минувшую субботу в Киеве?





— Это соборище, по-другому я его назвать не могу, не может считаться каноничным по целому ряду причин. Кроме нарушений чужой канонической территории тут налицо и очередной шаг в реализации плана, который сегодня осуществляет Константинопольский патриархат. Сам этот патриархат я считаю уже бывшим, потому что он давно покинул границы христианства. На протяжении нескольких последних десятилетий эта организация пытается реформировать границы православия в либеральном ключе. Ее руководители совершают совместные богослужения с католиками, переписывают каноны, пытаются встроить православие в систему западных либеральных ценностей.





Это мы уже наблюдали на так называемом Критском соборе, а сейчас — на Украине, из которой сегодня пытаются сделать анти-Россию на уровне молитв, проповедей, богослужений. Это все очередная услуга западным богоборческим элитам. Тех, кто не идет по этому пути, пытаются объявить нелегитимными и расколоть. На переднем крае сейчас оказалась Украина, поэтому все происходящее там направлено на ослабление канонической православной церкви.

— Что теперь будет с теми храмами УПЦ и священниками, которые не захотят подчиняться Константинопольскому патриархату?





— Думаю, что сейчас многократно усилятся попытки отобрать приходы и храмовые здания от украинской православной церкви, которая является частью Московского патриархата. Это будет происходить через административное давление, псевдоюридические манипуляции, сельские сходы, которые будут продавливать решения об изменении религиозной принадлежности. В этих условиях нужно сказать, что людям пытаются поменять не только принадлежность к той или иной религиозной организации, а и веру, потому что модернизм Фанара (квартал Стамбула, где находится резиденция Константинопольского патриарха. — Примеч. Daily Storm) давно уже вышел за границы православия, учения Христова и церкви. Нам в этой ситуации нужно наконец решиться дать жесткий ответ и Петру Порошенко, и Фанару, и раскольникам, которых сейчас пытаются легитимизировать. Кто-то в православном мире нас поддержит, кто-то нет, но, на мой взгляд, нужно менять саму систему православных церквей мира, где верх пытаются взять западные силы.





– 14 поместных православных церквей решение Константинопольского патриархата о предоставлении автокефалии Украине не поддержали. Разве это решение не должно быть одобрено всеми? Почему Константинополь ориентируется только на Киев?





– Константинополь, вероятно, считает, что это ему не нужно, что он может действовать односторонне. Он объявил Украину своей канонической территорией, не обращая внимание на то, что до этого 300 лет признавал Киевскую митрополию Московского патриархата. Действительно, сейчас большая часть поместных церквей отмалчивается. Хотя есть обнадеживающие заявления болгарской, сербской православной церквей. Стоит надеяться на положительную для нас позицию грузинской церкви, может быть, польской и словацкой, а также, возможно, тех диссидентов греческого мира, которые критикуют политику Фанара. К сожалению, предполагаю, что большая часть церквей, возглавляемых этническими греками, поддержит Константинопольский патриархат. Но нам не нужно бояться вновь и вновь просить поместные церкви осудить действия Фанара.





Сейчас наступает момент истины. Очевидно, что после предоставлении томоса так называемой украинской автокефалии 6 января, церкви должны будут для себя сделать выбор. Сама дата, на которую назначена передача томоса для православных, выглядит вызывающе, так как в это время на Фанаре и у остальных модернистов будет отмечаться праздник Крещения Господня, а в Небесной церкви еще не наступит Рождество. Когда предстоятель порошенковской автокефалии приедет в Стамбул и будет служить в этот день службу Крещения вместе с фанариотами, этим он признает новый календарь, который не соответствует праздникам Небесной церкви.





После этого акта поместным церквям придется жестко выбирать: либо они признают наравне с другими предстоятелями и предстоятеля новой украинской автокефалии Епифания (Думенко), который даже не имеет священного сана, либо они должны будут отказаться от признания, потому что отмалчиваться дальше будет сложно.





— Сегодня депутат Верховной рады Украины Дмитрий Ярош призвал начать охоту на священнослужителей Украинской православной церкви. Сможет ли РПЦ их защитить?