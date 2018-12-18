Слова вице-президента «Роснефти» про «дебила» Коновалова проверят в Следственном комитете

В Следственном комитете Хакасии попросили проверить слова вице-президента «Роснефти», журналиста Михаила Леонтьева в адрес Валентина Коновалова. В эфире программы на радио «Комсомольская правда» он назвал избранного главу региона «дебилом». Красноярский журналист Даниил Рубинович отправил в СК региона обращение с просьбой проверить слова Леонтьева на нарушение нескольких статей Уголовного кодекса РФ.
По мнению журналиста, в своем выступлении представитель нефтяной компании оскорбил представителя власти (ст. 319 УК РФ). Кроме того, считает Рубинович, заявление Леонтьева можно трактовать по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». В выступлении коллеги красноярский журналист обнаружил и публичные призывы к нарушению территориальной целостности.
«Прошу проверить высказывания пресс-секретаря компании «Роснефть» Михаила Леонтьева на предмет нарушения им <…> ст. 280 ч. 2 УК РФ за слова «Хакасия — маленький регион. Хакасией больше..., ну, страна богатая, че нам Хакасия? Ну, дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии. Новую Хакасию где-нибудь надыбаем», — говорится в обращении, которое Даниил Рубинович направил в СК Хакасии 17 декабря.
В пресс-службе республиканского следственного управления Следственного комитета подтвердили Daily Storm, что обращение находится на рассмотрении.
«Обращение действительно поступило, находится на рассмотрении руководства. Руководитель посмотрит, наложит резолюцию. Либо оно будет как обращение гражданина рассматриваться, либо как заявление с соответствующей регистрацией», — пояснила помощник руководителя управления Следственного комитета по Хакасии Юлия Арбузова, отметив, что в зависимости от решения на рассмотрение уйдет от трех до 30 дней.
Михаил Леонтьев в беседе с Daily Storm отметил, что «никак не относится» к возможной проверке следственных органов. Однако представитель «Роснефти» в очередной раз подчеркнул, что речь шла не о Коновалове, но и от слов своих, судя по всему, он не отказывается.
«Я не возбуждал ненависти никакой. Я не знаю, чем они занимаются. Что значит проверить слова? Они могут обратиться в медицинское учреждение, если их так интересует это, и принести справку. Если это не так, то… На самом деле речь шла не о нем. Речь шла о феномене протестного голосования», — заявил Михаил Леонтьев.
Комментировать возможное привлечение к ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности вице-президент «Роснефти» не стал.
Коммунист Валентин Коновалов был избран главой республики Хакасия 11 ноября 2018 года. В первом туре 31-летний кандидат набрал 44,8% голосов, существенно опередив действующего на тот момент главу региона, единоросса Виктора Зимина. После неоднократных угроз срыва второго тура выборов из-за снятия своих кандидатур оппонентами, Валентин Коновалов оказался единственным кандидатом и получил больше 57% голосов избирателей.