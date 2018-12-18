Слова вице-президента «Роснефти» про «дебила» Коновалова проверят в Следственном комитете

«Я не возбуждал ненависти никакой. Я не знаю, чем они занимаются. Что значит проверить слова? Они могут обратиться в медицинское учреждение, если их так интересует это, и принести справку. Если это не так, то… На самом деле речь шла не о нем. Речь шла о феномене протестного голосования», — заявил Михаил Леонтьев.