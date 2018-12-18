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«Красавица-следователь» попалась на получении двух частей взятки — 2,5 и 10 миллионов рублей
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«Красавица-следователь» попалась на получении двух частей взятки — 2,5 и 10 миллионов рублей

Всего же Вера Рабинович через посредников должна была получить от 15 до 20 миллионов рублей

Всего же Вера Рабинович через посредников должна была получить от 15 до 20 миллионов рублей
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Russian Archives / Global Look

Сотрудниками ФСБ с поличным при получении второй части взятки задержана начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере экономики ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области полковник юстиции Вера Рабинович. В момент задержания следователь вела себя дерзко и хамила оперативникам, сообщает местный информационный портал «ТЛТгород.ру» со ссылкой на слова очевидцев.


Операция по задержанию Веры Рабинович и посредников в передаче взятки проходила 17 и 18 декабря. Основанием стала передача ей посредником части взятки в сумме 2,5 и 10 миллионов рублей. По данным разных источников в правоохранительных органах, полковник юстиции всего должна была получить от 15 до 20 миллионов рублей. По какому именно уголовному делу она взяла взятку, пока точно неизвестно. В ГСУ Самарской области сейчас расследуется несколько громких уголовных дел, связанных с банкротствами банков и областным министерством строительства. В частности, именно это ведомство инициировало недавние аресты главы СОФЖИ Реналя Мязитова и экс-директора ГКУ «УКС» Светланы Моравской, сообщает «ТЛТгород.ру».


«Красавица и умница, Вера Рабинович всегда была любимицей руководства ГСУ, начиная еще с ныне покойного Юрия Супонева [бывший начальник Главного следственного управления ГУВД по Самарской области, генерал-майор юстиции в отставке]. При Супоневе же она получила автономность, возглавив следственное подразделение при отделе внутренних дел Новокуйбышевска, но затем вернулась назад в ГСУ, где возглавила контрольно-методический отдел по экономическим преступлениям», — пишет информационный портал.


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