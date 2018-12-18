«Красавица-следователь» попалась на получении двух частей взятки — 2,5 и 10 миллионов рублей

Сотрудниками ФСБ с поличным при получении второй части взятки задержана начальник отдела по борьбе с преступлениями в сфере экономики ГСУ ГУ МВД РФ по Самарской области полковник юстиции Вера Рабинович. В момент задержания следователь вела себя дерзко и хамила оперативникам, сообщает местный информационный портал «ТЛТгород.ру» со ссылкой на слова очевидцев.





Операция по задержанию Веры Рабинович и посредников в передаче взятки проходила 17 и 18 декабря. Основанием стала передача ей посредником части взятки в сумме 2,5 и 10 миллионов рублей. По данным разных источников в правоохранительных органах, полковник юстиции всего должна была получить от 15 до 20 миллионов рублей. По какому именно уголовному делу она взяла взятку, пока точно неизвестно. В ГСУ Самарской области сейчас расследуется несколько громких уголовных дел, связанных с банкротствами банков и областным министерством строительства. В частности, именно это ведомство инициировало недавние аресты главы СОФЖИ Реналя Мязитова и экс-директора ГКУ «УКС» Светланы Моравской, сообщает «ТЛТгород.ру».





«Красавица и умница, Вера Рабинович всегда была любимицей руководства ГСУ, начиная еще с ныне покойного Юрия Супонева [бывший начальник Главного следственного управления ГУВД по Самарской области, генерал-майор юстиции в отставке]. При Супоневе же она получила автономность, возглавив следственное подразделение при отделе внутренних дел Новокуйбышевска, но затем вернулась назад в ГСУ, где возглавила контрольно-методический отдел по экономическим преступлениям», — пишет информационный портал.