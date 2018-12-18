Адвокат Золотова: Суд незаконно приостановил рассмотрение иска к Навальному

В конце августа Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о закупках продовольствия для Росгвардии. Оппозиционер утверждал, что крупная правоохранительная структура закупала еду по завышенным ценам у единственной компании-поставщика — мясокомбината «Дружба народов». Навальный отмечал, что «Дружба народов» связана непосредственно с Золотовым и главой правительства Дмитрием Медведевым. Из-за этого расследования Виктор Золотов опубликовал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на «дуэль», пообещав сделать из блогера «сочную отбивную» на ринге.





В декабре стало известно, что ФСБ обратила внимание на нарушения при закупках продовольствия для Росгвардии у «Дружбы народов». Спецслужба призвала ФАС возбудить дело против руководства предприятия. Навальный после этого вновь написал в своем блоге, что за нарушения несет ответственность глава Росгвардии. Вслед за этим Золотов подал в суд на Алексея Навального. В иске о защите чести и достоинства он попросил судей обязать оппозиционера опровергнуть заявления из расследовании Фонда борьбы с коррупцией, а также взыскать один миллион рублей.