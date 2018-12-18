В России принят закон об аресте на 15 суток за вовлечение детей в незаконные акции

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают штрафы и аресты за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги, шествия или пикетирование. Согласно поправкам, нарушителям грозит наказание в виде ареста до 15 суток или штрафа до 500 тысяч рублей, при повторном нарушении это будет уже 30 суток ареста или штраф до одного миллиона рублей.





Принятые поправки в КоАП предусматривают для физических лиц административные штрафы в размере от 30 до 50 тысяч рублей — либо обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест до 15 суток. Для должностных лиц предусматривается штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей.





Повторное совершение данного правонарушения повлечет повышенную административную ответственность. В соответствии с поправками, гражданам будет грозить штраф в размере от 150 до 300 тысяч рублей — либо обязательные работы на срок от 40 до 200 часов, либо административный арест на 30 суток. Штрафы для должностных лиц составят от 200 до 600 тысяч, для юридических — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.





«Инициатива направлена на предупреждение участия несовершеннолетних в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, в том числе на недопущение причинения вреда их жизни, здоровью и развитию», — говорится в пояснительной записке к документу.





Как ранее отмечал один из авторов законопроекта Евгений Ревенко, инициатива нацелена на организаторов крупных митингов с участием несовершеннолетних. «Политиканы пытаются использовать в своих политических целях наших детей. Мы считаем, что этому нужно поставить преграду, таким политическим дельцам нужно ударить по рукам. Нам не нужны Гавроши, нам нужна ответственная, национально ориентированная и созидающая молодежь», — заявил он. По его словам, инициатива не должна навредить ни детям, ни их родителям.