Слуцкий уволил своих помощников за неуважительный пост в Facebook о журналистках

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уволил своих помощников, которые написали на его страничке в Facebook фразу «где я вам столько журналисток найду?», отвечая депутату Антону Морозову. Бывшие помощники Слуцкого переписывались с парламентарием Морозовым и экс-сотрудником представительства Северной Осетии при президенте Алексеем Габисовым, которые в шутку предложили «взять на себя» нескольких оскорбленных журналисток. В результате пост использовали как повод еще раз обвинить Слуцкого в неподобающем отношении к женщинам.





«Сбавьте темп, коллеги! — написали помощники от имени Леонида Слуцкого. — Где я вам столько журналисток найду?!»





Выступая в передаче «Вежливые люди» на НТВ 18 декабря, депутат рассказал, что уволил провинившихся ассистентов. «Конечно, мне было неудобно, как любому. Неудобно было за пост в Facebook, — сказал глава комитета Госдумы. — Моя переписка с Антоном Морозовым — «где я вам столько журналисток найду». Те, кто это написал, уволены. Я с глубоким уважением отношусь к женщинам, женщинам-журналистками. Такого [неуважительного отношения] никогда не было».