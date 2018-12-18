Слуцкий уволил своих помощников за неуважительный пост в Facebook о журналистках

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий уволил своих помощников, которые написали на его страничке в Facebook фразу «где я вам столько журналисток найду?», отвечая депутату Антону Морозову. Бывшие помощники Слуцкого переписывались с парламентарием Морозовым и экс-сотрудником представительства Северной Осетии при президенте Алексеем Габисовым, которые в шутку предложили «взять на себя» нескольких оскорбленных журналисток. В результате пост использовали как повод еще раз обвинить Слуцкого в неподобающем отношении к женщинам.
«Сбавьте темп, коллеги! — написали помощники от имени Леонида Слуцкого. — Где я вам столько журналисток найду?!»
Выступая в передаче «Вежливые люди» на НТВ 18 декабря, депутат рассказал, что уволил провинившихся ассистентов. «Конечно, мне было неудобно, как любому. Неудобно было за пост в Facebook, — сказал глава комитета Госдумы. — Моя переписка с Антоном Морозовым — «где я вам столько журналисток найду». Те, кто это написал, уволены. Я с глубоким уважением отношусь к женщинам, женщинам-журналистками. Такого [неуважительного отношения] никогда не было».
Скандал вокруг Леонида Слуцкого разгорелся в феврале 2018 года, когда три российские журналистки рассказали «Дождю», что депутат приставал к ним. Фарида Рустамова и Дарья Жук обратились в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики, однако 21 марта комиссия сообщила, что не нашла подтверждений их словам, и призвала обращаться в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства.
7 июня президент России Владимир Путин косвенно поддержал Леонида Слуцкого. Путин заявил, что России не нужно уподобляться Голливуду, где определенные люди или организации развернули целую кампанию, поднимая давно произошедшие случаи домогательств. Президент отметил, что защищать права всех граждан необходимо независимо от их пола, а разбираться в конкретных спорных ситуациях следует в суде.