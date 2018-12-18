Девять лет колонии и наблюдение у психиатра — в Перми вынесли приговор подростку за резню в школе

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил 17-летнего подростка, организовавшего вооруженное нападение на учеников четвертого класса одной из пермских школ, к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии. Каждый день, проведенный в СИЗО, будет ему зачтен как 1,5 дня колонии. Кроме того, молодой человек будет обязан наблюдаться у психиатра и выплатит пострадавшим денежные компенсации.
По решению суда пострадавшей учительнице подросток должен будет выплатить в качестве компенсации 1,5 миллиона рублей. Родителям пострадавших детей — от 100 тысяч до одного миллиона рублей. Общая сумма исков от потерпевших составила восемь миллионов рублей.
Как рассказали корреспонденту сетевого издания «59.ру» родители пострадавших школьников, в целом они довольны приговором. В свою очередь молодой человек отказался комментировать решение суда и, чтобы избежать общения с прессой, отвернулся к стене. Обращаясь к судье, подросток сказал, что ему понятен приговор.
Утром 15 января два молодых человека надели черные маски, вооружились ножами и пришли в школу №127 на улице Крупской в Перми. Им удалось миновать пост охраны, поскольку охранником работала девушка и не смогла помешать злоумышленникам. Затем они поднялись на третий этаж в кабинет химии и напали на учеников и учительницу, 45-летнюю Наталью Шагулину. Часть учеников успела убежать и спрятались в местном торговом центре. Охранник вызвал полицию, которая оперативно приехала к зданию школы.
По словам очевидцев, в какой-то момент молодые люди поссорились между собой и бросились друг на друга. В результате нападения ранения получили 15 человек, 12 из которых были госпитализированы. В тяжелом состоянии находился один из учеников и учительница, пытавшаяся защитить детей от нападавших. Из школы было эвакуировано 750 человек. Часть учеников отправили в соседнюю школу №133, остальных — в местный торговый центр.
Вооруженных подростков задержали сразу после нападения. Их увезли в больницу с ножевыми ранениями, которые они нанесли друг другу. Судебный процесс длился больше двух месяцев. Все заседания проходили в закрытом режиме, поскольку пострадавшие — маленькие дети, а сам подсудимый — несовершеннолетний. Ранее оба подростка прошли психиатрическую экспертизу в Москве. Зачинщика резни признали вменяемым, у второго были выявлены проблемы с психическим здоровьем — он признан невменяемым и будет отправлен на принудительное лечение.