Девять лет колонии и наблюдение у психиатра — в Перми вынесли приговор подростку за резню в школе

Мотовилихинский районный суд Перми приговорил 17-летнего подростка, организовавшего вооруженное нападение на учеников четвертого класса одной из пермских школ, к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии. Каждый день, проведенный в СИЗО, будет ему зачтен как 1,5 дня колонии. Кроме того, молодой человек будет обязан наблюдаться у психиатра и выплатит пострадавшим денежные компенсации.





По решению суда пострадавшей учительнице подросток должен будет выплатить в качестве компенсации 1,5 миллиона рублей. Родителям пострадавших детей — от 100 тысяч до одного миллиона рублей. Общая сумма исков от потерпевших составила восемь миллионов рублей.





Как рассказали корреспонденту сетевого издания «59.ру» родители пострадавших школьников, в целом они довольны приговором. В свою очередь молодой человек отказался комментировать решение суда и, чтобы избежать общения с прессой, отвернулся к стене. Обращаясь к судье, подросток сказал, что ему понятен приговор.