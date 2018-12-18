Заявивший о пытках в автозаке студент МГУ хочет судиться с силовиками

Девятнадцатилетнего участника «Бессрочного протеста» Дмитрия Иванова задержали на митинге возле офиса ФСБ на Лубянке 16 декабря. Там активисты устроили акцию «Марш за мир. Против насилия» и высказывали поддержку фигурантам дел «Нового величия», «Сети» и арестованному правозащитнику Льву Пономареву. Иванов, по его словам, разозлил сотрудника Центра по борьбе с экстремизмом, когда фотографировал его на телефон. Его отвели в автозак одного, пытались получить доступ к аккаунтам и фото телефона, затем, как рассказал студент Telegram-каналу «Протестный МГУ», сломали мобильник, били и угрожали сексуальной расправой. Дмитрий Иванов рассказал Daily Storm, что намерен обратиться в суд, чтобы восстановить свои права. Правда, единственными свидетелями произошедшего являются сотрудники МВД.
«Мы сейчас думаем, что с этим делать. Я уже написал в «Комитет против пыток», связывался с правозащитниками из «ОВД-Инфо», — сообщил активист. — Они мне рекомендуют найти профессионального адвоката, прямо со статусом, потому что дело серьезное. Буду Льва Пономарева ждать, как он выйдет из спецприемника. Потому что получается, что доказательств практически никаких нет. Есть только свидетели, что я был один в отдельном автозаке. И там было несколько эшников [сотрудников центра «Э»], в том числе Окопный что-то резко говорил. Но никто подтвердить не сможет, что они мне телефон сломали или что они меня заставляли раздеваться. Просто так подать заявление нельзя, нужно думать».
Свой мобильный телефон Дмитрий оценил в пять тысяч рублей. По его словам, сотрудники полиции не смогли получить доступ к карте памяти устройства, повредили его, и поэтому им не удалось прочитать переписку в соцсетях и мессенджерах. Фото «эшника» Окопного взято из «закрытого чата», утверждает собеседник Daily Storm. «Они только извлекли симку и пытались достучаться до аккаунта моего личного в Telegram, но сломались о двухфакторную верификацию. А те аккаунты, в которых фотки были, они все уже зарегистрированы на временные номера», — рассказал он.
В Telegram-канале «Протестный МГУ» активист опубликовал скриншоты, свидетельсвующие о том, что кто-то второй день безуспешно пытается авторизоваться в его аккаунте в Telegram. Иванов говорит, что это силовики. Как говорит студент, Окопный угрожал, что после акции Иванов не сможет больше учиться, но пока проблем не было.
«В принципе, на нашем факультете много ребят активных. И никого не прессуют. Теперь я не знаю, конечно. Окопный мне угрожал, что я учиться больше не смогу. Посмотрим, что будет, но надеюсь, что ничего не случится. Со мной даже связались из студсовета, обещали, если что, поддержать. Я удивился, потому что у нас председатель студсовета — ярый путинист, но одно дело — политические взгляды, но тут полный беспредел: насилие, угрозы. Несмотря на разные взгляды, в таком деле, он сказал, полностью поддержит», — рассказал он.
Дмитрий Иванов следит за протестным движением в России примерно с 13 лет. Вспоминает, что 26 марта 2017 года на митинг не пошел, хотя его звал товарищ. Он посчитал, что протестовать — не очень серьезно, но, когда увидел фото друга в автозаке, возмутился и решил идти на следующий митинг, 12 июня. Там его задержали в первый раз. С этого момента акции оппозиции Дмитрий, по его словам, старается не пропускать. Он рассказал, что на его кафедре вычислительной математики и кибернетики и вообще в МГУ многие студенты и преподаватели скептически настроены по отношению к власти. Родители Дмитрия волнуются за сына и не советуют ему ходить на незаконные акции: «Говорят: если тут не нравится, ты лучше учись и уезжай в другую страну, где оно лучше».