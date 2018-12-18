Заявивший о пытках в автозаке студент МГУ хочет судиться с силовиками

«В принципе, на нашем факультете много ребят активных. И никого не прессуют. Теперь я не знаю, конечно. Окопный мне угрожал, что я учиться больше не смогу. Посмотрим, что будет, но надеюсь, что ничего не случится. Со мной даже связались из студсовета, обещали, если что, поддержать. Я удивился, потому что у нас председатель студсовета — ярый путинист, но одно дело — политические взгляды, но тут полный беспредел: насилие, угрозы. Несмотря на разные взгляды, в таком деле, он сказал, полностью поддержит», — рассказал он.





Дмитрий Иванов следит за протестным движением в России примерно с 13 лет. Вспоминает, что 26 марта 2017 года на митинг не пошел, хотя его звал товарищ. Он посчитал, что протестовать — не очень серьезно, но, когда увидел фото друга в автозаке, возмутился и решил идти на следующий митинг, 12 июня. Там его задержали в первый раз. С этого момента акции оппозиции Дмитрий, по его словам, старается не пропускать. Он рассказал, что на его кафедре вычислительной математики и кибернетики и вообще в МГУ многие студенты и преподаватели скептически настроены по отношению к власти. Родители Дмитрия волнуются за сына и не советуют ему ходить на незаконные акции: «Говорят: если тут не нравится, ты лучше учись и уезжай в другую страну, где оно лучше».