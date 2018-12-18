Путин пригрозил врагам России новым оружием

Новейшее оружие обеспечит безопасность России на десятилетия вперед и заставить задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. Новые российские ракеты не нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отметил он. В то же время выход США из договора, по словам президента, способен обрушить мировую систему контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения.
В развитии российского оружия сделаны прорывные шаги, которые позволили создать вооружение, не имеющее аналогов в мире, заявил глава государства. «Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса «Авангард» и успешные испытания «Сармата», несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет»... Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — сказал Путин.
В 2018 году Россия укрепила ядерную триаду, как и все виды и рода войск, сообщил президент. Обращаясь к офицерам Минобороны, он потребовал быстрее оснащать войска современным вооружением, способным к преодолению перспективных систем ПРО. Путин подчеркнул, что укрепление обороноспособности, безопасности России, защита от внешних угроз — остаются ключевыми задачами.
В своем выступлении Владимир Путин особое внимание уделил намерению США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, такой шаг Вашингтона может привести к распространению оружия массового поражения. «Такой шаг может иметь самые негативные последствия, заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения», — отметил президент.
Путин также сказал, что существуют определенные сложности с ДРСМД в плане того, что в договоре не участвуют ряд государств, обладающих ракетами средней и малой дальности. «Но что мешает начать переговоры об их присоединении к действующему соглашению или приступить к обсуждению параметров нового договора?!» — задался вопросом глава государства.
Ранее Владимир Путин заявил, что Вашингтон не предоставил доказательств нарушения Москвой условий ДРСМД. Президент при этом отметил, что США уже решили выйти из соглашения, но думают, «на кого бы свалить этот необдуманный шаг». Если Вашингтон выйдет из ДРСМД и у него появится запрещенное договором оружие, то Москва начнет производить такое же, заверил президент РФ и напомнил, что в 2002 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне.
США и Россия участвуют в ДРСМД с 1987 года, несмотря на взаимные обвинения в нарушениях и заявления о планах выхода из него. Согласно договору, страны не имеют права производить, тестировать и размещать баллистические и крылатые ракеты средней дальности (1-5,5 тысячи километров) и малой дальности (500-1000 километров). Вашингтон впервые обвинил Москву в нарушении соглашения в июле 2014 года. Затем американская сторона неоднократно повторяла это утверждение. В свою очередь Россия выражает категорическое несогласие с претензиями и выдвигает Соединенным Штатам встречные обвинения в нарушении договора.