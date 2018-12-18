Путин пригрозил врагам России новым оружием

Новейшее оружие обеспечит безопасность России на десятилетия вперед и заставить задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике, заявил президент Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны. Новые российские ракеты не нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отметил он. В то же время выход США из договора, по словам президента, способен обрушить мировую систему контроля над вооружениями и нераспространением оружия массового поражения.





В развитии российского оружия сделаны прорывные шаги, которые позволили создать вооружение, не имеющее аналогов в мире, заявил глава государства. «Имею в виду начало серийного производства ракетного комплекса «Авангард» и успешные испытания «Сармата», несение опытно-боевого дежурства гиперзвукового авиакомплекса «Кинжал», а также отработку практического применения боевых лазерных комплексов «Пересвет»... Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике», — сказал Путин.