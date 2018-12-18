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Генпрокуратура назвала средний размер взятки в 2018 году
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Генпрокуратура назвала средний размер взятки в 2018 году

Средняя сумма взятки — 609 тысяч рублей, общая сумма взяток — 1,8 миллиарда рублей

Средняя сумма взятки — 609 тысяч рублей, общая сумма взяток — 1,8 миллиарда рублей
Фото: © GLOBAL LOOK Press / Russian Archives / Global Look Press

Средний размер взятки в 2018 году составил 609 тысяч рублей, общая сумма выявленных взяток — 1,8 миллиарда рублей. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. С января по сентябрь было зарегистрировано более 10 тысяч случаев взяточничества, добавил он.


«Общая сумма взяток по всем выявленным делам по статье 290 УК РФ [«Получение взятки»] составила 1,8 миллиарда рублей. Средняя сумма взятки — это 609 тысяч рублей», — заявил Куренной, отвечая на вопросы журналистов на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир», цитата по ТАСС.


«Основная масса взяток — это деньги. Достаточно часто выявлялись факты, когда незаконное вознаграждение люди получали стройматериалами, машинами, мобильными телефонами, картами ресторанов, какими-то скидками», — рассказал он.


С января по сентябрь 2018 года количество фактов взяточничества выросло на 3% по сравнению с прошлым годом, оно составило 10,179 тысяч случаев. При этом число фактов получения взяток выросло на 9%, а дачи взяток — на 2,2%. Кроме того, на 16% увеличилось количество фактов посредничества во взяточничестве, на 2,2% снизилось число мелких взяток.


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За первые девять месяцев 2018 года было установлено, что 1026 должностных лиц подозревают в получении взятки, из них 298 человек — сотрудники органов внутренних дел, 76 — из Федеральной службы исполнения наказаний, 41 — из Федеральной службы судебных приставов, 48 — из Минобороны России. Кроме того, в органах исполнительной власти выявили 39 коррупционеров, в органах местного управления — 77.


Общая сумма взяток в России за 2017 год составила 6,7 миллиарда рублей, в 2016 году — 2,3 миллиарда рублей.


В начале декабря Генпрокуратура совместно с психологами составила портрет среднестатистического коррупционера. Тогда официальный представитель ведомства рассказал, что, согласно результатам исследования, коррупционеры — это обычно активные, энергичные, инициативные, коммуникабельные и эмоционально устойчивые люди. В основном это мужчины, средний возраст которых — 40 лет. При этом доля женщин, занимающихся взяточничеством, почти в два раза выше, чем доля женщин во всех остальных преступлениях.


У 84% взяточников есть высшее образование. Кроме того, у среднестатистического коррупционера есть семья, дети, он не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики и не нарушает общественный порядок. Главная мотивация для таких преступников — улучшить свой уровень жизни с помощью дачи либо получения взятки.


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