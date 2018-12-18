Генпрокуратура назвала средний размер взятки в 2018 году

Средний размер взятки в 2018 году составил 609 тысяч рублей, общая сумма выявленных взяток — 1,8 миллиарда рублей. Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной. С января по сентябрь было зарегистрировано более 10 тысяч случаев взяточничества, добавил он.





«Общая сумма взяток по всем выявленным делам по статье 290 УК РФ [«Получение взятки»] составила 1,8 миллиарда рублей. Средняя сумма взятки — это 609 тысяч рублей», — заявил Куренной, отвечая на вопросы журналистов на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир», цитата по ТАСС.





«Основная масса взяток — это деньги. Достаточно часто выявлялись факты, когда незаконное вознаграждение люди получали стройматериалами, машинами, мобильными телефонами, картами ресторанов, какими-то скидками», — рассказал он.





С января по сентябрь 2018 года количество фактов взяточничества выросло на 3% по сравнению с прошлым годом, оно составило 10,179 тысяч случаев. При этом число фактов получения взяток выросло на 9%, а дачи взяток — на 2,2%. Кроме того, на 16% увеличилось количество фактов посредничества во взяточничестве, на 2,2% снизилось число мелких взяток.