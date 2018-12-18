Умерший в детсаду в Кемерове Дед Мороз оказался известным артистом

Умершим в костюме Деда Мороза в кемеровском детском саду оказался заслуженный артист России Валерий Титенко. Ведущий актер музыкального театра Кузбасса имени А.К. Боброва должен был выступить на новогоднем утреннике, но пожаловался на боль в сердце. Администрация детского сада «Тавосочка» вызвала скорую помощь, но артист скончался до приезда врачей. В учреждении после этого не отказывались комментировать ситуацию и опровергали сообщения СМИ.
«Бред какой-то! В интернете и не такое написать могут», — сказала заведующая и повесила трубку.
Судя по информации на сайте детского сада, Титенко уже не первый год приносил радость детям. В театре, где артист служил с 1986 года, выразили скорбь в связи с его смертью.
Памятные слова о Валерии Титенко разместил Фонд поддержки и помощи талантам «Время Чудес», где он работал педагогом по актерскому мастерству и членом жюри. В фонде рассказали, что Титенко ранее перенес сложную операцию на сердце, но по-прежнему выходил на сцену и работал с полной отдачей, не жалея себя. Недавно состоялась премьера спектакля, в которой артист играл одну из главных ролей.