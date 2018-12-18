«Колумбайн-группы» в соцсетях стали вне закона

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок, которые вносят изменения в законы «Об информационных технологиях» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью». Новые правила предполагают включение в специальный реестр тех ресурсов, на которых несовершеннолетних склоняют к противоправным действиям и суициду, а также к организации так называемых колумбайн-сообществ.
Новый закон предполагает создание механизма, который позволит оперативно блокировать доступ к запрещенным ресурсам, передает Агентство городских новостей «Москва». Ограничивать доступ к определенного рода ресурсам должны будут его владельцы после получения соответствующего предупреждения от хостинг-провайдера. Администраторы сайтов должны будут незамедлительно реагировать на предупреждения.
«Колумбайн-сообщества» – это неформальные молодежные объединения, члены которых проповедуют насилие в отношении сверстников. Кумирами участников такого рода групп являются американские учащиеся Эрик Харрис и Дилан Клиболд, устроившие бойню в школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года. Их жертвами тогда стали 13 человек.
Законопроект о защите детей от опасной для жизни информации в интернете в мае был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Ириной Яровой. 4 декабря закон был принят нижней палатой российского парламента, а 11 декабря законопроект завизировали в Совете Федерации.