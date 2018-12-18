«Колумбайн-группы» в соцсетях стали вне закона

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок, которые вносят изменения в законы «Об информационных технологиях» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью». Новые правила предполагают включение в специальный реестр тех ресурсов, на которых несовершеннолетних склоняют к противоправным действиям и суициду, а также к организации так называемых колумбайн-сообществ.