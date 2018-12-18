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«Колумбайн-группы» в соцсетях стали вне закона
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«Колумбайн-группы» в соцсетях стали вне закона

Владимир Путин подписал закон о защите детей от опасной для жизни информации в интернете

Владимир Путин подписал закон о защите детей от опасной для жизни информации в интернете
Коллаж: © Daily Storm

Президент России Владимир Путин подписал пакет поправок, которые вносят изменения в законы «Об информационных технологиях» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью». Новые правила предполагают включение в специальный реестр тех ресурсов, на которых несовершеннолетних склоняют к противоправным действиям и суициду, а также к организации так называемых колумбайн-сообществ.


Новый закон предполагает создание механизма, который позволит оперативно блокировать доступ к запрещенным ресурсам, передает Агентство городских новостей «Москва». Ограничивать доступ к определенного рода ресурсам должны будут его владельцы после получения соответствующего предупреждения от хостинг-провайдера. Администраторы сайтов должны будут незамедлительно реагировать на предупреждения. 


В России приняли закон о блокировке колумбайн-сообществ в интернете

Законом запрещается распространять контент, «побуждающий детей к насилию» 4 декабря 2018

«Колумбайн-сообщества» – это неформальные молодежные объединения, члены которых проповедуют насилие в отношении сверстников. Кумирами участников такого рода групп являются американские учащиеся Эрик Харрис и Дилан Клиболд, устроившие бойню в школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года. Их жертвами тогда стали 13 человек.


Законопроект о защите детей от опасной для жизни информации в интернете в мае был внесен на рассмотрение Госдумы депутатом Ириной Яровой. 4 декабря закон был принят нижней палатой российского парламента, а 11 декабря законопроект завизировали в Совете Федерации.


Соцсети необходимо очистить от «колумбайн-групп»

Такое мнение «Шторму» высказал председатель экспертного совета по взаимоотношениям с правоохранительными органами Антон Цветков 18 октября 2018