Экс-главу «Правого сектора» нашли мертвым в Червонограде

Бывшего руководителя львовского отделения «Правого сектора» (организация запрещена в России) 53-летнего Игоря Коцюрубу нашли мертвым в украинском городе Червонограде. Как сообщила региональная нацполиция, Коцюруба покончил с собой еще 16 декабря. Однако местные издания, ссылаясь на друзей мужчины, пишут, что тому перерезали горло. Председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец попросила генпрокурора Украины Юрия Луценко взять расследование смерти Игоря Коцюрубы под личный контроль.





«16 декабря в 13:10 на оперативную линию 102 в полицию от очевидца происшествия поступило сообщение о том, что мужчина в городе Червоноград пытается покончить жизнь самоубийством», — говорится в сообщении украинской полиции. Правоохранители выехали на место происшествия и установили личность мужчины — им оказался 53-летний житель Львова, позднее он скончался в больнице от полученных телесных повреждений.





Полиция подтвердила порталу Zaxid.net, что речь идет об Игоре Коцюрубе. По информации издания, по факту смерти мужчины возбудили уголовное дело об умышленном убийстве, однако это обычная практика: если подтвердится версия о самоубийстве — дело закроют.