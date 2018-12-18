Экс-главу «Правого сектора» нашли мертвым в Червонограде

Бывшего руководителя львовского отделения «Правого сектора» (организация запрещена в России) 53-летнего Игоря Коцюрубу нашли мертвым в украинском городе Червонограде. Как сообщила региональная нацполиция, Коцюруба покончил с собой еще 16 декабря. Однако местные издания, ссылаясь на друзей мужчины, пишут, что тому перерезали горло. Председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец попросила генпрокурора Украины Юрия Луценко взять расследование смерти Игоря Коцюрубы под личный контроль.
«16 декабря в 13:10 на оперативную линию 102 в полицию от очевидца происшествия поступило сообщение о том, что мужчина в городе Червоноград пытается покончить жизнь самоубийством», — говорится в сообщении украинской полиции. Правоохранители выехали на место происшествия и установили личность мужчины — им оказался 53-летний житель Львова, позднее он скончался в больнице от полученных телесных повреждений.
Полиция подтвердила порталу Zaxid.net, что речь идет об Игоре Коцюрубе. По информации издания, по факту смерти мужчины возбудили уголовное дело об умышленном убийстве, однако это обычная практика: если подтвердится версия о самоубийстве — дело закроют.
Полиция располагает только телефонным звонком о совершаемом самоубийстве в Червонограде, пишет портал. Однако друзья Коцюрубы убеждены, что его убили. В Червоноградской центральной городской больнице изданию сообщили, что мужчину привезли с резаной раной шеи, он умер в реанимационном отделении, потому что «рана была несовместима с жизнью».
Активистка организации «Антикоррупционная платформа» Елена Терещук заявила, что получила от сотрудника правоохранительных органов и одного из членов организации «Развитие общества» информацию об убийстве Коцюрубы, пишет УНИАН.
Кроме того, председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения попросила генпрокурора Украины проверить версию об убийстве мужчины. «Сейчас появляется информация, что это может быть не внезапная естественная смерть. Обращаюсь к генеральному прокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль. Правда о смерти Игоря должна быть установлена, виновные — жестко наказаны», — написала Ольга Богомолец в Facebook.
Игорь Коцюруба возглавлял львовское отделение «Правого сектора» в 2014 году, до 2015-го руководил общественной организацией по охране правопорядка во Львове «Афганская сотня». Коцюруба также известен тем, что в 1993 году во время штурма Верховной рады заявил, что мечтает устроить для русских во Львове Варфоломеевскую ночь.