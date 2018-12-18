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Глава комиссии Мосгордумы по культуре объявил год матерного воздержания
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Глава комиссии Мосгордумы по культуре объявил год матерного воздержания

Евгений Герасимов подхватил инициативу певицы Валерии, объявившей год матерного «детокса»

Евгений Герасимов подхватил инициативу певицы Валерии, объявившей год матерного «детокса»
Евгений Герасимов Фото: © Агенство Москва / Зыков Кирилл

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, актер и режиссер Евгений Герасимов сообщил агентству «Москва», что в 2019 году не будет материться. Не услышат брань Герасимова и на спортивных мероприятиях, и на охоте. Так он откликнулся на призыв певицы Валерии провести в России «Год матерного детокса». Впрочем, решать этот вопрос должно общество, считает депутат.


«Я обещаю, что в этот год, в который Валерия сказала не ругаться со сцены матом, я даже с друзьями на охоте или при моих всяких спортивных мероприятиях, если мне будет даже очень больно, не выскажу матерное слово. Слушайте меня», — заверил Герасимов.


«Идею Валерии можно было бы поддержать, но я против любого ограничения. Пусть люди это решают. Если она такое предложение вбросила, то пусть общество решит, нужен мат или не нужен в песнях. Поэтому я отвечаю интересам моих избирателей и жду их решения. В ее песнях я мат не слышал», — считает он.


Депутат, который добровольно согласился на матерное воздержание, ранее выступал с необычными инициативами. Например, в 2017 году он предложил превратить московские СИЗО в арт-пространства. Также Герасимов призывал запретить в метро вязать и пить кофе. 


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Певица Валерия ранее заявила в своем Instagram, что поддерживает борьбу с ненормативной лексикой. Она репостнула молодую певицу Сашу Спилберг, которая восхищалась Сергеем Шнуровым, и под репостом написала, что она думает о ненормативной лексике:


«Я не ханжа, но мне искренне не хочется, чтобы наши дети росли, впитывая такие «ценности», а семье порой сложно противостоять такому «культурному натиску». А что, если бы каждый начал с себя: запретил бы себе использовать эту мерзость в интернет-переписках?.. А потом, глядишь, и до следующего этапа можно дойти — вербального очищения. Можно пойти дальше: бросить самому себе вызов — устроить год матерного детокса».


В начале декабря депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов предложил разрешить артистам материться на сцене, если на концерт допускают только тех, кому больше восемнадцати. 


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