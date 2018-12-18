Глава комиссии Мосгордумы по культуре объявил год матерного воздержания

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, актер и режиссер Евгений Герасимов сообщил агентству «Москва», что в 2019 году не будет материться. Не услышат брань Герасимова и на спортивных мероприятиях, и на охоте. Так он откликнулся на призыв певицы Валерии провести в России «Год матерного детокса». Впрочем, решать этот вопрос должно общество, считает депутат.





«Я обещаю, что в этот год, в который Валерия сказала не ругаться со сцены матом, я даже с друзьями на охоте или при моих всяких спортивных мероприятиях, если мне будет даже очень больно, не выскажу матерное слово. Слушайте меня», — заверил Герасимов.





«Идею Валерии можно было бы поддержать, но я против любого ограничения. Пусть люди это решают. Если она такое предложение вбросила, то пусть общество решит, нужен мат или не нужен в песнях. Поэтому я отвечаю интересам моих избирателей и жду их решения. В ее песнях я мат не слышал», — считает он.





Депутат, который добровольно согласился на матерное воздержание, ранее выступал с необычными инициативами. Например, в 2017 году он предложил превратить московские СИЗО в арт-пространства. Также Герасимов призывал запретить в метро вязать и пить кофе.