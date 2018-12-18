Судье угрожали убийством в случае продления ареста Кокорину и Мамаеву

Во время рассмотрения жалобы на продление ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву в Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами судье, рассматривающей дело спортсменов. Ей угрожали убийством, если футболистов не выпустят на свободу.





Пресс-служба суда процитировала текст письма с сохранением орфографии и пунктуации, его опубликовало агентство городских новостей «Москва» : «Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг... А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...»





Письмо с угрозами должностному лицу передали в полицию, сейчас решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.





18 декабря Мосгорсуд отказался отпустить из-под ареста Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля спортсменов — Александра Протасовицкого. Все четверо обвиняются в хулиганстве, они останутся в СИЗО до 8 февраля.