Судье угрожали убийством в случае продления ареста Кокорину и Мамаеву

Во время рассмотрения жалобы на продление ареста нападающему «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву в Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами судье, рассматривающей дело спортсменов. Ей угрожали убийством, если футболистов не выпустят на свободу.
Пресс-служба суда процитировала текст письма с сохранением орфографии и пунктуации, его опубликовало агентство городских новостей «Москва»: «Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение. Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу я буду вынужден на неделе устроить митинг... А судья пусть ходить с охраной потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни...»
Письмо с угрозами должностному лицу передали в полицию, сейчас решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты.
18 декабря Мосгорсуд отказался отпустить из-под ареста Павла Мамаева, Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля спортсменов — Александра Протасовицкого. Все четверо обвиняются в хулиганстве, они останутся в СИЗО до 8 февраля.
«Постановление Тверского суда Москвы от 5 декабря оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — огласила решение судья Мосгорсуда Любовь Николенко.
Павел Мамаев назвал постановление судьи позором. «Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, это просто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можете отключить звук», — приводит слова спортсмена РИА Новости.
Во время рассмотрения апелляции адвокаты Александра Кокорина приобщили к материалам дела заключение спортивного психолога «Зенита», в котором говорится, что из-за частых перелетов у футболиста мог быть нарушен график сна, а волнение перед матчем и утомление после выездных мероприятий могли «способствовать ситуативной агрессивности» спортсмена. «Он находился в стрессовой ситуации длительное время и не был обучен к переведению агрессии в более мягкую форму», — сделал вывод психолог.
14 декабря адвокат Павла Мамаева Игорь Башманов рассказал Daily Storm, что, согласно судебно-медицинским экспертизам, футболисты нанесли легкий вред здоровью потерпевших и каких-либо тяжких последствий не выявлено. Адвокат отметил, что ранее Тверской суд, продлевая срок ареста спортсменам, одним из главных оснований посчитал неполучение результатов экспертиз.
11 октября Тверской суд арестовал футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева до 8 декабря. Футболистов обвинили по статье 116 УК (побои) и части 2 статьи 213 (хулиганство организованной группой). Вместе с ними под стражу на два месяца был взят младший брат Кокорина Кирилл, а также приятель спортсменов Александр Протасовицкий. По версии следствия, молодые люди устроили 8 октября две драки в центре Москвы — на парковке у гостиницы «Пекин» и в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В одном эпизоде пострадал водитель телеведущей федерального канала, а в другом досталось высокопоставленному чиновнику из Минпромторга.